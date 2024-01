Arrivati i Re Magi: ma alla fine, questa mirra, cos'è?!

Oro, incenso e mirra: il terzo dei regali dei Re Magi a Gesù Bambino è rimasto sempre un po' misterioso: e invece è addirittura possibile ordinarlo on-line e pare che abbia proprietà curative e capacità di "aumentare la chiarezza e la pace interiore". A saperlo prima avremmo dato più importanza a questo misterioso dono dal nome spesso storpiato vista la somiglianza con la marca di un detersivo. Ma, battute a parte, il giorno dell'Epifania, oltretutto piovoso e ideale per leggere e fugare qualche curiosità, la mirra è una gommaresina che si ottiene da alberi che si trovano in Somalia, Eritrea ed Etiopia ma anche in altri nei paesi orientali e mediorientali tra cui l'Arabia Saudita . In quanto resina trasuda dalla corteccia degli alberi che viene incisa o si spacca naturalmente, da cui la mirra si indurisce in grani irregolari e viene poi raccolta e lavorata . I grani che si trovano in commercio non sono più grandi di 2 cm e si possono bruciare come un incenso perché possano sprigionare questi aromi balsamici. Nell'antichità veniva usata per usi cosmetici ma anche medicali viste le proprietà astringenti, e anche per l'inumazione dei corpi: di qui, forse, il significato simbolico del dono a Gesù, quasi a prefigurare la sera unzione e il suo sacrificio per espiare i nostri peccati . Nel canale di vendita on-line più famoso al mondo è facilissimo acquistarla - non è neanche costoso - e pare sia ideale per pregare e meditare perché ispira quiete e serenità. Ci viene da pensare che se ci venisse regalato oro anziché mirra probabilmente la quiete e la serenità sarebbero maggiori: ma alla fine ci si può provare, che giovi all'umore non può che farci bene. Adesso almeno lo sappiamo.