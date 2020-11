Assembramenti serali nel cantiere del parco di via delle Tufare

Assembramenti nei pressi o anche all'interno del cantiere del parco di via delle Tufare, soprattutto nelle ore serali: si tratterebbe soprattutto di giovani e giovanissimi, che scelgono quella zona per le loro uscite serali, ma non soltanto. E senza dubbio è una situazione non tollerabile.I cittadini residenti lo notano, il fatto viene segnalata, vengono allertate le Forze dell'Ordine, ma all'arrivo degli agenti tutti riescono a "sparire".Una situazione che è stata comunicata e presa in considerazione anche dal sindaco Amedeo Bottaro: "Nei prossimi giorni daremo luce ai 3 parchi in costruzione nella zona nord della città" racconta in un post. E aggiunge appunto il commento alla situazione descritta: "Oggi ho fatto tappa al parco di via delle Tufare dove quotidianamente, nelle ore serali, riscontriamo la presenze di giovani all'interno, pronti a darsi alla fuga all'arrivo degli agenti di polizia locale. Proteggeremo ancor di più l'area di cantiere".