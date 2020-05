Attesa finita: aperto il cantiere per l'allargamento della strettoia di Pozzo Piano

Social Video 5 minuti Allargamento strettoia Pozzo Piano

13 maggio 2020. Una data storica per il quartiere Pozzo Piano ma in più generale per l'intera città di Trani. Sono partiti dalle prime ore di questa mattina i lavori per l'ampliamento della strettoia di Pozzo Piano. In questa prima fase, gli interventi riguarderanno lo spostamento dei pali dell'illuminazione e solamente la settimana prossima si procederà con l'abbattimento del muro.«Il giorno tanto atteso è arrivato - sono state le parole del sindaco, Amedeo Bottaro -. Questa è una promessa che feci ai residenti del quartiere il 13 novembre del 2016: in quell'occasione promisi ad un folto gruppo di residenti che avrei abbattuto il muro entro la fine del mio mandato. La seconda promessa l'ho mantenuta a dicembre del 2018, quando per la prima volta portai il provvedimento in Consiglio comunale, di fronte a chi diceva che era tutta propaganda e promesse false fatte ai cittadini. Questa giornata la dedico alle lotte fatte dal Comitato di quartiere, alla pazienza che residenti e non hanno riposto in me.«Una data storica per tutta la città - ha continuato Rosanna Nenna, presidente del Comitato di quartiere. Si trattava di un brutto biglietto da visita per chi entrava ed usciva dalla città, una vera vergogna. Con il comitato ci siamo battuti, abbiamo lottato per tanti anni, da quando ci siamo costituiti. Non siamo ancora giunti al traguardo finale: seguiremo con tenacia e determinazione modalità e data di consegna dei lavori. Speriamo che a quel punto la città ed il quartiere diventino più vivibili come abbiamo sempre desiderato».