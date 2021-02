Atto intimidatorio al sindaco di Trani, la solidarietà dalla classe politica locale

Immediata è stata la solidarietà espressa dalla classe politica locale in merito il grave atto intimidatorio di cui è stato protagonista il sindaco Amedeo Bottaro «Solidarietà al sindaco per il vile atto subito. Conoscendolo questo brutto episodio sarà un ulteriore stimolo a far bene per la nostra amata città. Vigliacchi», scrive il vicesindaco«La Giunta Bottaro - si legge in una nota a firma dell'intera- esprime massima solidarietà e vicinanza al Sindaco Amedeo Bottaro di Trani, condannando qualsiasi forma di intimidazione e confermando il leale sostegno nell'azione politica ed amministrativa improntata alla legalità. In questo momento particolare proseguirà incessante il lavoro dell'amministrazione per garantire sicurezza e vivibilità nella nostra città, confidando nel sostegno della popolazione tranese da sempre esempio di intraprendenza e civiltà».«Episodi come questo non dovrebbero mai accadere soprattutto perché minano la sfera privata di un sindaco. Questi atti – continua Ciliento – non dovrebbero mai accadere in un Paese civile come il nostro. Rivolgo la mia piena solidarietà al sindaco Amedeo Bottaro e alla sua famiglia», è il messaggio della consigliera regionale«Apprendiamo dalla stampa l'incendio del portone della casa del sindaco. La segreteria politica e il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia esprime solidarietà al sindaco Bottaro per quanto accaduto e augura buon lavoro alle Forze dell'ordine affinché accertino le responsabilità di quanto accaduto», è il commento invece di«Solidarietà al nostro Sindaco Amedeo Bottaro. Un atto vile, ignobile rivolto a chi quotidianamente si spende con serietà e totale dedizione per la nostra Città», sono le parole del consigliere«Episodi come quelli di questa notte non possono e non devono trovare alcuna forma di giustificazione nella particolare situazione che la nostra città sta attraversando. Seppur trattasi di un periodo difficile la viltà del gesto resta. Gesti come questi non scalfiranno quanto intrapreso dall'amministrazione che rimarrà compatta nel proprio impegno e sempre più determinata nel perseguire i propri obiettivi. Confidiamo nelle forze dell'ordine nell'individuazione dei responsabili». E' quanto riferiscono gli organi istituzionali diCarlo Ruggiero, Lia Parente e Alessandra Rondinone.«Piena solidarietà nei confronti del Sindaco Amedeo Bottaro da parte mia e di tutto il Movimento Cinque Stelle di Trani. Contro la violenza e l'intimidazione. Sempre!», scrive il portavoce del M5S Trani,Solidarietà giunge anche dal sindaco di Barletta,: «Esprimo la mia vicinanza al sindaco di Trani Amedeo Bottaro per quanto accaduto. É grande la responsabilità dei sindaci e degli amministratori ma lo è altrettanto l'esposizione, in questo momento più che mai, in cui dobbiamo riuscire a contemperare diritti legittimi, ma spesso erroneamente visti come configgenti, su tutti quello alla salute; un momento in cui tutti siamo chiamati a fare sacrifici a causa della pandemia. Ma nulla giustifica la violenza, le minacce e gli insulti. Caro Amedeo, vai avanti continuando a operare al meglio per la tua città!».