Grave atto intimidatorio, bruciato il portone d’ingresso dell’abitazione del sindaco di Trani

Un amaro risveglio questa mattina per il sindaco di Trani Amedeo Bottaro. Nella notte ignoti hanno incendiato una parte del portone d'ingresso della sua abitazione nel centro storico, in via la Giudea. «Se qualcuno pensa d'intimorirmi si sbaglia di grosso», è stato il commento a caldo del primo cittadino che ha denunciato pubblicamente l'episodio sui suoi profili social.Un grave atto intimidatorio che avviene a meno di 24 ore dalla firma dell'ordinanza anti assembramento nei principali luoghi della movida che ha suscitato vari malumori e polemiche. Sono attualmente sconosciuti i motivi alla base del vile gesto: spetterà ora alle forze dell'ordine fare maggiore chiarezza.Immediati anche i commenti da parte degli esponenti politici locali. «Solidarietà al sindaco per il vile atto subito. Conoscendolo questo brutto episodio sarà un ulteriore stimolo a far bene per la nostra amata città», scrive il vicesindaco Fabrizio Ferrante.«Apprendiamo dalla stampa l'incendio del portone della casa del sindaco. La segreteria politica e il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia esprime solidarietà al sindaco Bottaro per quanto accaduto e augura buon lavoro alle Forze dell'ordine affinché accertino le responsabilità di quanto accaduto», è il commento di Raimondo Lima.