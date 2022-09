Auser Trani: conclusa con una splendida serata la quinta edizione di "Aperti per ferie"

Con la giornata di ieri, animata splendidamente da Bartolo Iossa, abbiamo concluso la quinta edizione di "Aperti X Ferie". Una rassegna che ci ha visto impegnati per tutto il periodo estivo coinvolgendo tantissime persone della terza età. Otto concerti musicali e serate danzanti; tre sfilate di moda con animazione; tre iniziative per presentazione di libri in presenza degli autori; una serata particolare dove si è tenuta " Una cena con delitto"; un convegno sulle adozioni; una giornata dedicata alle nuove tecnologie; 45 giorni di appuntamenti con i bambini, dove si sono realizzati laboratori, giochi e non solo. A chiusura della rassegna non possiamo che ringraziare tutti i volontari Auser e chi ha contribuito alla sua realizzazione, in particolare La cooperativa Shalom, l'associazione Il Treno del Sorriso e l'associazione Il Colore degli anni.Chiuso un libro se ne apre un altro.Parte il Centro Formazione con corsi su salute e benessere, nuove tecnologie, palestra, storia di Trani lavoriamo in bigiotteria e sartoria, canto ecc.Nei prossimi giorni andrà in stampa il programma che il più presto possibile distribuiremo agli interessati.