Autisti 118, Mennea: “Necessario stabilizzare queste figure importanti nell’emergenza Covid”

"Ritengo sia arrivato il momento di dare certezze (e in un certo senso anche un riconoscimento) agli autisti-soccorritori e ai soccorritori degli equipaggi del 118, che sono stati tra i protagonisti in prima linea nel fronteggiare l'emergenza Covid-19.Questo, peraltro, ci permetterebbe di non disperdere un patrimonio di esperienze e risorse umane che si sono impegnate, anche in un momento difficile come questo, nel sostenere il sistema dell'emergenza-urgenza. Ritengo che queste figure vadano stabilizzate e internalizzate al servizio dell'emergenza-urgenza che dobbiamo rafforzare ancora di più, consentendo al nostro sistema sanitario di affrontare anche le emergenze straordinarie oltre all'ordinario". Così Ruggiero Mennea, consigliere regionale del Pd."In tempi non sospetti, la Giunta Regionale – ricorda Mennea – ha approvato le linee guida affinché le società in house Sanitaservice potessero procedere all'internalizzazione del servizio. È arrivata l'ora di concretizzare questa possibilità per i tanti lavoratori che da anni garantiscono in precarietà il servizio, accelerando il processo di internalizzazione che darebbe il grosso vantaggio della gestione diretta delle postazioni da parte delle Asl, oltre a restituire dignità e prospettive per il futuro ai tanti operatori e alle loro famiglie".Mennea annuncia che, perciò, proporrà "con una comunicazione specifica al presidente della Regione Puglia, nonché assessore regionale alla Salute, Michele Emiliano, di procedere tempestivamente all'internalizzazione di tutto il personale che oggi lavora per il sistema dell'emergenza-urgenza e che – conclude – non deve rimanere ancora nell'incertezza e nell'instabilità".