Avverte un malore in strada ma aggredisce i soccorritori

L'episodio questa mattina in via Gorizia

Una chiamata al 118 si è trasformata in aggressione. E' accaduto nella mattina di sabato 7 novembre in via Gorizia dove il 118 di Trani è giunto per soccorrere un uomo colto da malore. Sul posto sono intervenute sia l'automedica che l'ambulanza ma durante le operazioni di soccorso il paziente ha aggredito due operatori con calci e pugni.Sul posto era presente anche una pattuglia dei Carabinieri. Subito dopo è sopraggiunta una volante della Polizia locale.Resta da chiarire cosa abbia spinto l'uomo ad un atteggiamento aggressivo nei confronti di coloro che erano giunti sul posto per prestargli le cure necessarie.