Avviso per utilizzo impianti sportivi scolastici comunali

mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, sito al piano terra del Palazzo di Città

mediante PEC all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it

mediante raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Trani - Ufficio Sport – via Ten.Morrico, 2 – 76125 TRANI

Si rende noto che, ai sensi dell'art.5 del regolamento per l'affidamento e l'utilizzo delle palestre scolastiche di proprietà del Comune di Trani (approvato con Deliberazione di Consiglio comunale 24 del 31 marzo 2016 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale 6 del 7 marzo 2023), i soggetti interessati devono presentare istanza, servendosi del modulo appositamente predisposto ed allegato, entro il 31 agosto 2024.L'istanza debitamente compilata può essere inoltrata:Si ricorda che le istanze potranno essere inoltrate se in regola con il pagamento di canoni e tributi e se non si hanno pendenze con l'Ente Comune di Trani BT. Le istanze pervenute fuori termini, come previsto dal medesimo articolo 5, saranno esaminate esclusivamente nel caso di reale disponibilità delle palestre.