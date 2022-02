Barriere parapedonali sullo scivolo per i diversamente abili: "Situazione tragicomica"

Barriere....pubblicitarie sullo scivolo per i disabili: accade in via Barletta e la denuncia è del consigliere comunale della Lega, Giovanni Di Leo, che chiede non solo l'immediata rimozione ma anche una sanzione per i responsabili."In gergo tecnico si denominano "barriere parapedonali" e a Trani costituiscono barriere anche per l'attraversamento sugli scivoli per i diversamente abili. Viene da ridere - dice Di Leo - e nel contempo viene da piangere: si tratta di una situazione tragicomica che pone in evidenza la superficialità con cui oggi a Trani si fanno le cose, quando le si fanno o le si fanno fare. Chi avrà installato quelle barriere parapedonali non ha avuto alcuna cognizione di quello che stava installando e dove lo stava installando: eseguiva un ordine probabilmente.Ora faremo accesso agli atti per capire se le barriere le ha installate il Comune, con il parere della Polizia Locale, per fini pubblicitari diretti, ovvero siano stati installati da una società privata, sempre a fini di vendita di spazi pubblicitari, previo ottenimento della concessione di suolo pubblico e parere positivo della Polizia Locale. Vedremo. Nel frattempo sarebbe opportuno sanzionare i responsabili per l'occupazione permanente dello scivolo, ordinandone la rimozione"