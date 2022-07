Battiti live, garantiti i servizi ambientali grazie l'impegno di Amiu

"Intendo ringraziare – dichiara l'Amministratore Unico Ingegner Ambrogio Giordano – l'intero staff di AMIU S.p.A. per l'abnegazione dimostrata in concomitanza con l'evento Battiti Live a Trani, manifestazione nazionale andata in scena domenica 10 luglio in Piazza Quercia. In piena sintonia con l'Amministrazione Comunale, con il sindaco Avv. Amedeo Bottaro e con l'intera Giunta Comunale, AMIU S.p.A. ha operato e garantito i servizi ambientali nelle aree interessate da Battiti Live, nonché nelle vie e nelle zone attraversate dal grande flusso di persone che hanno raggiunto Trani. Agli operatori, ai funzionari, ai collaboratori, alle organizzazioni sindacali e a quanti si sono impegnati in maniera corale per contribuire alla organizzazione ed alla gestione dei servizi da AMIU S.p.A. va il mio sentito apprezzamento".