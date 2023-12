Ma la Polizia Locale può essere multata?

Non un semplice divieto di sosta ma l'occlusione di una rampa detta anche "scivolo" per disabili in questa foto che circola in rete, scattata su Corso Cavour; e un'infrazione commessa non solo da chi dovrebbe dare il buon esempio, ma da chi si occupa di multare le automobili in divieto di sosta : uno" scivolone" abbastanza grave, postato sulla sua pagina Facebook dal consigliere Andrea Ferri in un post che pubblichiamo integralmente:Nel giorno in cui orgogliosamente l'amministrazione comunale per il tramite del suo assessore alla Polizia Municipale annuncia la sperimentazione della segnaletica orizzontale sulle rampe di Corso Cavour, sulle pagine di questo social e in rete circola la foto di una vettura della nostra Polizia Municipale parcheggiata proprio dinanzi ad una rampa.Le parole dell'assessore rivolte ai cittadini "la cura di una città inizia dal rispetto dei cittadini per i cittadini" oggi potrebbero suonare certamente meno incisive ma l'invito va colto ugualmente perché troppo spesso ci sono parcheggi selvaggi.Per questo motivo inviterei a non sperimentare più su segnaletica superflua ed onerosa perche una rampa è già abbondantemente visibile ma ad investire su una presenza maggiore di vigili a piedi per la città per elevare multe salatissime e rimozioni dei veicoli.Questi si che sono mezzi che restano impressi ad "ogni" trasgressore!