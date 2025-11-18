IMG
IMG
Eventi e cultura

Belle, eleganti, uniche, come quella Trani che le vide esibirsi: addio alle Kessler

La fine di un'era con la morte di personaggi iconici che hanno accompagnato mezzo secolo d'Italia e della nostra Città

Trani - martedì 18 novembre 2025 9.15
Chi era sulla cresta dell'onda nel mondo dello spettacolo negli anni cinquanta e sessanta veniva a Trani, una città che stava diventando sempre più un punto di riferimento, un' attrattiva e una fama nel sud Italia che ancora non conosceva fenomeni come i mercatini di Locorotondo, i selfie di Polignano a Mare, le masserie del Salento e i resort della Valle d'Itria. E con le loro gambe lunghissime , presentate da Pippo Baudo in una memorabile serata del Festival di Trani organizzata dall'azienda autonoma soggiorno e turismo che aveva presidente il "visionario" ingegner Nuzzolese, si esibirono anche le bellissime gemelle Kessler, specchio l'una della grazia e avvenenza dell'altra, luminose quali vere e proprie star. Chi c'era in quella serata a Trani, riconosciuta come il centro di gravità di una movida elegante di quei bei tempi, ne ricorda il sorriso e la simpatia, la affabilità , oltre la folgorante bellezza e professionalità. Quei movimenti così identici che raccontavano una professionalità, una dedizione una preparazione degna di artiste dello spettacolo che, anche con questa scelta di andarsene insieme, sicuramente per mano, sono a pieno titolo nella storia del novecento italiano. Per trani restano ricordi di un tempo glorioso, di un cammino che qualcosa ha interrotto, il rammarico di una centralità che era avviata e si è nei decenni disorientata. Quei da- da - umpa hanno le luci della ribalta ammantate di nostalgia, come quelle rovine della Lampara e i teatri chiusi da anni. In attesa di tempi migliori.

Dolce il ricordo di Antonella Lagioia ancora bambina: "Avevo 4 anni e papà e zio Mario mi portarono a vederle,all'allora Jolly Hotel.
Erano con i loro compagni, nella Hall. Io le riconobbi ma mi spaventai moltissimo. Le "fatine" luccicanti erano alte, troppo.Io le vedevo piccole,nella tivù.Mi avvicinai e scoppiai a piangere, delusa.I l povero Enrico Maria Salerno, compagno di Alice, si avvicinò preoccupato.Fu gentile, mi offrì caramelle e mi consolo' quando glielo confessai. Helen profumava tanto. Alice non si avvicino' ma mi salutò con la mano. Umberto Orsini era bellissimo."

Si ringrazia per la foto Franco Caffarella, custode della memoria di quella Trani che fu con il suo archivio.
Carabinieri di Trani: arresti domiciliari per tre uomini dopo furto di 15 quintali di uva
18 novembre 2025 Carabinieri di Trani: arresti domiciliari per tre uomini dopo furto di 15 quintali di uva
Lega Navale Italiana Trani, Leonardo Mastropasqua eletto nuovo Presidente
18 novembre 2025 Lega Navale Italiana Trani, Leonardo Mastropasqua eletto nuovo Presidente
La Polisportiva Trani è inarrestabile: 1-0 all’Accademia Monte. I tranesi guidano in vetta solitaria
18 novembre 2025 La Polisportiva Trani è inarrestabile: 1-0 all’Accademia Monte. I tranesi guidano in vetta solitaria
Agenzia delle Entrate Trani: "Grave Danno per Cittadini e Lavoratori "
18 novembre 2025 Agenzia delle Entrate Trani: "Grave Danno per Cittadini e Lavoratori"
Lunedì 24 novembre chiusura al pubblico degli uffici di anagrafe e stato civile
18 novembre 2025 Lunedì 24 novembre chiusura al pubblico degli uffici di anagrafe e stato civile
“Fra la gente”, l’incontro a Trani con Andrea Ferri
17 novembre 2025 “Fra la gente”, l’incontro a Trani con Andrea Ferri
Auser Trani, il progetto "Mica Scemi! " torna: incontro a Palazzo Beltrani contro le truffe agli anziani
17 novembre 2025 Auser Trani, il progetto "Mica Scemi!" torna: incontro a Palazzo Beltrani contro le truffe agli anziani
Concessione Darsena per 20 Anni: "Violata la norma sul Piano Regolatore Portuale "
17 novembre 2025 Concessione Darsena per 20 Anni: "Violata la norma sul Piano Regolatore Portuale"
Grande successo per i “Tangos Sonos” a Palazzo Discanno a Trani
17 novembre 2025 Grande successo per i “Tangos Sonos” a Palazzo Discanno a Trani
Le Vie del Natale 2025, Trani celebra la tradizione con il "Festival delle Bande "
17 novembre 2025 Le Vie del Natale 2025, Trani celebra la tradizione con il "Festival delle Bande"
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.