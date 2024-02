Blackout: dopo la pioggia, il buio in quasi tutta Trani

A tratti, a sbalzi e poi un buio quasi ovunque: la sera a Trani è stata avvolta da un buio pressoché totale, dal centro a altre zone a Sud e nord della città. Nella zona di Colonna sembra invece che tutto sia regolare.Tra sotto passaggi allagati, buche sulle strade che diventano pozze ďacqua e black out, Trani si rivela ancora una volta vulnerabile, forse troppo, agli acquazzoni.Il black out delle ore 22 è stata solo la ciliegina su una torta "umida", che permette di chiudere la serata, a quanto parebbe, completamente al buio.La luce, stando alle varie segnalazioni, sarebbe andata via in più e più zone della città creando alla circolazione stradale e nelle abitazioni non pochi disagi e pericoli.Il reiterare continuo di problematiche analoghe portano alla domanda leggittima: "sapendo ciò che accade perchè non si previene?".La città, nel frattempo, pare addormentata, forse con un pò troppo anticipo rispetto al solito. Le allarmi risuonano e fanno compagnia in quello che, già di per sè, appare un oscuro silenzio inquietante.La speranza è sempre la stessa, sanare le mancanze e rinforzare i punti deboli che, più di una volta, si rivelano disagevoli per la collettività.