Bomboniere: sempre più richieste le creazioni in stile siciliano

Perché scegliere una bomboniera in stile siciliano

La storia delle bomboniere

Laè un oggetto che fa parte della nostra cultura: il cadeau per eccellenza, soprattutto nel caso di ricorrenze specifiche.Le bomboniere sono grandi protagoniste dei matrimoni, ma anche delle prime comunioni o delle cresime. A seconda dell'area culturale di riferimento, succede persino che la bomboniera venga donata durante compleanni o ricorrenze significative: si pensi ad esempio. Per non parlare poi di tutte quelle celebrazioni non necessariamente legate a un rito, come le feste dei 18 anni o le feste di laurea.In tutti i casi, attualmente tra le più richieste ci sono le: una vera e propria eccellenza, tanto in termini di creatività quanto di gusto. A questo proposito, per trovare l'articolo che risponde al meglio alle proprie esigenze, è possibile rivolgersi a realtà specializzate come, che propone un catalogo bomboniere in stile siciliano ricco di creazioni uniche e originali.Arrivati a questo punto è possibile entrare nel merito delle bomboniere realizzate seguendo il cosiddetto. La Sicilia è un'eccellenza mediterranea da danti punti di vista: tanto in termini di produzione alimentare, quanto in termini di arte, vegetazione, architettura. Le bomboniere in stile siciliano riprendono alcuni di questi simboli, utilizzandoli per realizzare articoli semplicemente straordinari. Si pensi in tal senso agli, piuttosto che alleMenzione obbligatoria anche per la, una materia prima di grandissimo pregio, utilizzata per realizzare bomboniere siciliane uniche nel loro genere. Queste sono soltanto alcune idee.Il cliente ha comunque la possibilità di, sia in termini di materiali che di design. Lo stesso discorso riguarda i confetti o i prodotti da inserire al loro interno. Dal punto di vista del costume esistono degli: ad esempio il confetto di colore bianco per la comunione o la cresima, il confetto di colore rosso per una festa di laurea o il confetto di colore verde per celebrare il raggiungimento della maggiore età.Naturalmente è sempre possibile sbizzarrirsi: tanto dal punto di vista del colore quanto da quello del gusto. Al giorno d'oggi infatti, oltre ai classici, ne esistono moltissime tipologie differenti, ripieni con creme di ogni tipo: dal cioccolato al pistacchio, dal cocco al melone.Oggi la bomboniera contiene, in genere, confetti e viene regalata nell'ambito di occasioni importanti, ma in origine veniva utilizzataIl termine "bomboniera", infatti, sembra derivi da bon-bon: uno zuccherino generalmente confezionato all'interno di un cestello di carta o cartone. In passato, dunque, la bomboniera era impiegata come un raffinatoAttualmente è possibile personalizzare le bomboniere sotto numerosi aspetti, affidandosi a realtà specializzate nella realizzazione di. Anche il materiale con cui viene realizzata la bomboniera oggi può variare: in certi casi si opta, per esempio, per un, uno un, in cui inserire i confetti in quantità rigorosamente dispari. In altri la bomboniera è unvero e proprio, talvolta realizzati con materiali pregiati: ad esempio l'argento, la ceramica o il vetro, ma anche il cristallo o la porcellana.