Buoni spesa: alla scadenza dei termini pervenute 2132 istanze

Chiusa ieri la piattaforma attivata il 18 ottobre dal Comune di Trani per ricevere dai cittadini aventi diritto la domanda per ottenere i buoni spesa.I requisiti d'accesso alla misura erano i seguenti: residenza nel Comune di Trani; valore ISEE in corso di validità, non superiore a 10.632,94 euro; valore del patrimonio mobiliare del nucleo (deducibile da ISEE in corso di validità) non superiore a 3.500 euro per un componente, 5.000 euro per due componenti, 7.000 euro per tre componenti, 9.000 euro per quattro componenti, 10.000 euro per cinque o più componenti; reddito complessivo del nucleo familiare, negli ultimi tre mesi (luglio, agosto, settembre 2021), derivato da lavoro dipendente pubblico o privato, di reddito da pensione (escluse pensioni d'invalidità e indennità di accompagnamento) o di altre forme di assistenza, non superiore a 5.000 euro.Per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, requisito di accesso è rappresentato anche dal possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità o in corso di rinnovo.Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione dei Buoni Spesa, non si terrà conto delle misure del Reddito di Cittadinanza o RED o REM, ma sarà data precedenza a coloro che non godono di queste misure.