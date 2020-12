Buoni spesa, nessuna proroga per la presentazione delle domande

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa a firma di Domenico Cognetti, segretario Uil Trani.A seguito del comunicato datato 11 Dicembre 2020, in cui venivano proposte delle modifiche da apportare ai requisiti di accesso per l'erogazione dei buoni spesa, siamo con la presente ad evidenziare che l'Amministrazione Comunale di Trani, per il tramite dell'Assessore ai Servizi Sociali, sig. Eugenio Benedetto Martello, ha ritenuto opportuno incontrarci in data 18.12.2020 al fine di discutere sulle problematiche da noi sollevate ed individuare, nell'ambito di uno spirito di collaborazione che deve, sempre, contraddistinguere i rapporti tra un amministrazione ed i propri cittadini, una soluzione condivisa.Prendiamo atto, in virtù delle dichiarazioni rese, dall'Assessore, durante il suddetto incontro tenutosi presso la nostra sede, che allo stato non è possibile, sia dal punto di vista organizzativo che procedurale, prorogare i termini per la presentazione delle domande per l'erogazione dei buoni spesa che scadono il 18 Dicembre c.a.L'assessore ai Servizi Sociali, però, ha assicurato che "visto l'importo cospicuo erogato dal Ministero dell'Interno ai Comuni per l'anno 2020 (400 milioni come sancito dall'art. 2 del Decreto Ristori ter) l'Amministrazione è intenzionata ad impiegare tutta la somma per le misure di solidarietà alimentare". Difatti, attualmente, tenuto conto delle domande presentate per l'erogazione dei buoni spesa nell'anno corrente, risulta che il suddetto fondo è stato utilizzato solo parzialmente con la conseguenza che l'importo residuo potrà essere ulteriormente distribuito per l'erogazione di nuovi buoni spesa.L'assessore ai Servizi Sociali ha dichiarato, altresì, che "eventuali nuove azioni saranno prese con il Sindaco e la Giunta in base alle esigenze evidenziate dagli uffici dei Servizi Sociali. In questi eventuali provvedimenti l'Assessore farà tesoro delle istanze presentate da codesta Organizzazione Sindacale proponendo l'ampliamento della platea dei beneficiari anche modificando i requisiti per l'accesso da parte di ciascun nucleo familiare".Inoltre, durante l'incontro è emersa, anche, la volontà da parte del Comune di Trani, espressa per il tramite dell'Assessore ai Servizi Sociali, di sottoscrivere in futuro delle convenzioni, come avvenuto per altri Comuni, con i Patronati e/o Sindacati al fine di agevolare i cittadini nella presentazione e nella definizione delle domande aventi ad oggetto l'erogazione dei buoni spesa.A questo punto riteniamo che un passo in avanti sia stato compiuto dall'Amministrazione ma aspettiamo, per i giudizi finali, che le promesse siano mantenute ma, soprattutto, che gli impegni assunti siano formalizzati a breve. Ribadiamo che ai fini dell'accesso all'erogazione dei buoni spesa sia indispensabile utilizzare come parametro di riferimento per il patrimonio mobiliare, di ciascun nucleo familiare, i seguenti criteri: il saldo e la giacenza media dei conti correnti allo stato attuale (e non al 31.12.2018) e la soglia del reddito dell'ultimo semestre superiore all'indicatore della soglia di povertà dell'anno 2020.Tanto per dare la possibilità alle persone che realmente si trovino in stato di degenza economica, derivante dalla temporanea sospensione dello stipendio o dell'attività lavorativa, di avere un sostegno economico almeno sotto la forma dell'acquisto dei beni di prima necessità.Pertanto, questa Organizzazione Sindacale vigilerà, attentamente, sull'evolversi della vicenda e sarà pronta, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ad intraprendere tutte le azioni ed iniziative opportune a tutela degli interessi dei cittadini ma, soprattutto, delle fasce più deboli.Approfittiamo dell'occasione per porgere a tutti gli auguri per un felice e sereno Natale ed anno nuovo.