Scuola
Scuola
Scuola e Lavoro

Meno collaboratori scolastici nei licei: la Uil denuncia 16 tagli nella BAT

In tutta la Puglia saranno 158 in meno. Il sindacato: «Carichi di lavoro insostenibili e meno servizi»

Trani - domenica 28 dicembre 2025 20.11 Comunicato Stampa
"Ancora pesanti e inaccettabili tagli all'organico dei collaboratori scolastici, previsti per le scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2026/27. A fronte di una riduzione nazionale di 2.174 posti, infatti, alla Puglia secondo i dati in nostro possesso verranno sottratti ben 158 collaboratori scolastici". E' la denuncia del segretario generale della Uil Scuola Puglia, Gianni Verga.

I tagli si tradurranno in 75 posti in meno nei licei con oltre 200 alunni e 83 negli istituti tecnici, professionali e nei licei artistici con oltre 800 alunni. Nel dettaglio, a livello provinciale, il taglio di personale sarà di 52 unità in provincia di Bari, 16 nella BAT, 13 a Brindisi, 21 a Foggia, 30 a Lecce e 26 a Taranto. "Si riduce il personale proprio dove servirebbe rafforzarlo – attacca ancora Gianni Verga – meno collaboratori scolastici in scuole sempre più numerose significa minore sicurezza, carichi di lavoro insostenibili e un peggioramento dei servizi per studenti e famiglie."

"Così facendo si cade nel ridicolo, perché ogni anno si autorizzano oltre 1.000 posti in deroga e anziché stabilizzarli, come da logica, si taglia ulteriore organico di diritto. Facciamo appello ai parlamentari pugliesi, affinché venga ritirato immediatamente il decreto ministeriale n. 211 del 3 novembre 2025, in attuazione della legge di bilancio per il 2025 e venga messo in campo un ripensamento complessivo delle politiche sugli organici Ata. Non può esistere una scuola efficiente con organici sottodimensionati, non può reggere a lungo una scuola utilizzata puntualmente come strumento per fare cassa".
©tl@
  • Scuola
  • Uil
Altri contenuti a tema
Spostate le sezioni elettorali 17, 18 e 19 per lavori al plesso Pertini Vita di città Spostate le sezioni elettorali 17, 18 e 19 per lavori al plesso Pertini Le operazioni di voto si svolgeranno presso la scuola primaria Beltrani
La gentilezza fiorisce per le strade: il progetto dei bambini del Marsupio incanta Trani La gentilezza fiorisce per le strade: il progetto dei bambini del Marsupio incanta Trani In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, i piccoli alunni portano messaggi di dolcezza tra le vie della città
Con il festival “Avvistamenti” il cinema sperimentale torna per il secondo anno nelle scuole di Trani Con il festival “Avvistamenti” il cinema sperimentale torna per il secondo anno nelle scuole di Trani Il progetto si è aggiudicato il bando nazionale CIPS di MiC e MIM, classificandosi tredicesimo in tutta Italia
Un’isola, mille emozioni: si conclude l'Erasmus a La Réunion per l’I.C. Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio Un’isola, mille emozioni: si conclude l'Erasmus a La Réunion per l’I.C. Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio Tra natura, amicizia e scoperta interculturale, studenti e docenti tornano arricchiti da un’esperienza educativa profonda
Accogliere e ospitare per un futuro di pace: il comprensivo R.B.P.D. a Crolles, in Francia Accogliere e ospitare per un futuro di pace: il comprensivo R.B.P.D. a Crolles, in Francia Con il progetto Erasmus la scuola continua a dar vita all'originario concetto di amicizia tra i popoli, quello di riunire persone, storie, vissuti, emozioni
Un'avventura indimenticabile: gli alunni del comprensivo R.B.P.D alla Lega Navale di Trani Un'avventura indimenticabile: gli alunni del comprensivo R.B.P.D alla Lega Navale di Trani L'istruttore di vela Gianmauro Baldini, il marinaio Lomiscio team e i volontari hanno dedicato tempo ai bambini,
"Non esiste un copione già scritto": la lezione di Daniel Zaccaro ai giovani del Moro-Cosmai di Trani "Non esiste un copione già scritto": la lezione di Daniel Zaccaro ai giovani del Moro-Cosmai di Trani Nell’ambito dei Dialoghi Off, l’incontro con l’ex bullo diventato educatore commuove e ispira gli studenti
Suona la prima campanella: a Trani un rientro a scuola tra scaglionamenti e novità Suona la prima campanella: a Trani un rientro a scuola tra scaglionamenti e novità Si parte venerdì 12 settembre in gran parte degli istituti
Magia jazz a Palazzo Beltrani: il Mino Lacirignola Trio incanta il pubblico di Trani
28 dicembre 2025 Magia jazz a Palazzo Beltrani: il Mino Lacirignola Trio incanta il pubblico di Trani
É successo a Trani il... 28 dicembre 1980: "Quando il Supercarcere divenne l'inferno. Il 'battesimo di fuoco' dei GIS "
28 dicembre 2025 É successo a Trani il... 28 dicembre 1980: "Quando il Supercarcere divenne l'inferno. Il 'battesimo di fuoco' dei GIS"
TraniFilmFestival, gran finale con Maria Grazia Cucinotta: a lei il Premio MediterraE
28 dicembre 2025 TraniFilmFestival, gran finale con Maria Grazia Cucinotta: a lei il Premio MediterraE
Trani, una domenica "per tutti i gusti ": il 28 dicembre e la varietà del cartellone "Le Vie del Natale "
28 dicembre 2025 Trani, una domenica "per tutti i gusti": il 28 dicembre e la varietà del cartellone "Le Vie del Natale"
"Il Tango delle Morgane " oltre le sbarre: il teatro entra nel Carcere Femminile di Trani
28 dicembre 2025 "Il Tango delle Morgane" oltre le sbarre: il teatro entra nel Carcere Femminile di Trani
7
Trani piange Gennaro Palmieri: addio allo storico "guerriero " contro le barriere architettoniche
27 dicembre 2025 Trani piange Gennaro Palmieri: addio allo storico "guerriero" contro le barriere architettoniche
Sere d'Incanto, i prossimi appuntamenti al Polo Museale di Trani
27 dicembre 2025 Sere d'Incanto, i prossimi appuntamenti al Polo Museale di Trani
La luce della Pace da Betlemme deposta nel presepe di piazza libertà a Trani
27 dicembre 2025 La luce della Pace da Betlemme deposta nel presepe di piazza libertà a Trani
Sicurezza nella BAT, il bilancio della Polizia di Stato: "Un anno di impegno costante tra prevenzione e controllo "
27 dicembre 2025 Sicurezza nella BAT, il bilancio della Polizia di Stato: "Un anno di impegno costante tra prevenzione e controllo"
Capodanno a Trani, due giorni di musica e spettacolo in piazza Quercia
27 dicembre 2025 Capodanno a Trani, due giorni di musica e spettacolo in piazza Quercia
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.