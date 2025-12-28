Scuola e Lavoro
Meno collaboratori scolastici nei licei: la Uil denuncia 16 tagli nella BAT
In tutta la Puglia saranno 158 in meno. Il sindacato: «Carichi di lavoro insostenibili e meno servizi»
Trani - domenica 28 dicembre 2025 20.11 Comunicato Stampa
"Ancora pesanti e inaccettabili tagli all'organico dei collaboratori scolastici, previsti per le scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2026/27. A fronte di una riduzione nazionale di 2.174 posti, infatti, alla Puglia secondo i dati in nostro possesso verranno sottratti ben 158 collaboratori scolastici". E' la denuncia del segretario generale della Uil Scuola Puglia, Gianni Verga.
I tagli si tradurranno in 75 posti in meno nei licei con oltre 200 alunni e 83 negli istituti tecnici, professionali e nei licei artistici con oltre 800 alunni. Nel dettaglio, a livello provinciale, il taglio di personale sarà di 52 unità in provincia di Bari, 16 nella BAT, 13 a Brindisi, 21 a Foggia, 30 a Lecce e 26 a Taranto. "Si riduce il personale proprio dove servirebbe rafforzarlo – attacca ancora Gianni Verga – meno collaboratori scolastici in scuole sempre più numerose significa minore sicurezza, carichi di lavoro insostenibili e un peggioramento dei servizi per studenti e famiglie."
"Così facendo si cade nel ridicolo, perché ogni anno si autorizzano oltre 1.000 posti in deroga e anziché stabilizzarli, come da logica, si taglia ulteriore organico di diritto. Facciamo appello ai parlamentari pugliesi, affinché venga ritirato immediatamente il decreto ministeriale n. 211 del 3 novembre 2025, in attuazione della legge di bilancio per il 2025 e venga messo in campo un ripensamento complessivo delle politiche sugli organici Ata. Non può esistere una scuola efficiente con organici sottodimensionati, non può reggere a lungo una scuola utilizzata puntualmente come strumento per fare cassa".
