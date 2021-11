Cadono calcinacci dal muro laterale della chiesa di San Domenico

"Muri di Trani" potrebbe essere il titolo di una nuova rubrica. Muri rigonfi, muri che sbarrano strade e storie, muri che crollano ma non nel nome della libertà, muri vecchi e inutili ma intoccabili, muri orrendi ma vincolati, muri che "scoffolano", per dirla alla nostra.E quello della chiesa di San Domenico è il protagonista odierno: quello laterale dell'antica chiesa ormai chiusa da anni per restauri mai effettuati, ora presenta problemi per le evidenti cadute di calcinacci nella confinante Villa Comunale. Servirà un'altra costosissima impalcatura a tenere a bada la situazione? Probabilmente si, è ormai consuetudine.Dal lato opposto, d'altronde, quel muro che cede calcinacci e pietrisco perimetrando l'istituto di pena femminile, e che si affaccia sulla pista ciclabile del lungomare Chiarelli delimitata da mobilissime, da mesi ormai sembra "irreparabile".I muri tranesi. Spesso di gomma.