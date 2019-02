Luoghi del Cuore Fai, nella classifica c'è anche un monumento tranese

Tra i 100 monumenti votati in Italia come "Luoghi del Cuore" del Fai (Fondo per l'ambiente italiano), ci sono anche 12 eccellenze tutte pugliesi. Secondo la classifica definitiva il primo monumento che secondo i pugliesi va tutelato e recuperato è il Castello Aragonese di Taranto. A votare il monumento più rappresentativo sono stati 2,2 milioni di italiani per oltre 37.200 siti. Sebbene nessun monumento pugliese riceverà i fondi messi a disposizione dal Fai per i primi tre classificati, la Puglia risulta tra le regioni più votate grazie ai circa trenta monumenti in elenco, per 220mila voti. Questa la classifica: Santuario Madonna della Scala di Massafra, 18.714 preferenze, 15° posto nella classifica generale, secondo per quella pugliese. Tipografia Portoghese di Altamura (terza tra i monumenti pugliesi) con 18.186 voti, Chiesa di Santa Barbara a Cagnano Varano, dimora storica del Castello Nuovo di Trepuzzi, con 16.727 preferenze, Giardini pensili ducali di Bovino, con 15.619 voti, Circummarpiccolo, antica strada che costeggia il mar Piccolo di Taranto, immersa nella natura che collega la parte Sud a quella Nord della città, con 13.766 preferenze, Chiesa di San Mercurio a Serracapriola 10.590 voti,Chiesa SS. Annunziata a Rutigliano (8.180 voti), l'ex Convento dei Domenicani a Mesagne (7.018 voti), Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo (con 6.596 preferenze), cappella del Casale di Giano a Bisceglie (5.805 voti), 4.970 voti per la Rocca con il Castello Alfonsino di Brindisi sull'isola di Sant'Andrea,(4.903 preferenze), Lama Belvedere a Monopoli con 4.796 voti, con 4.341 voti, Chiesa del Convento San Francesco a Castellaneta. Prossima edizione dei luoghi del cuore novembre 2019.