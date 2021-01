Chiesa di san Domenico: i primi spiragli per un restauro nel 2021

Col suo solito sorriso, pur nascosto dalla mascherina, ci infonde ottimismo don mimmo de Toma quanto alla possibilità di rivedere aperta al culto e ai fedeli la chiesa di san Domenico, chiusa dal 2018 per pericolo di cedimenti strutturali (ma era già transennata da due anni) e ulteriormente danneggiata da una scossa sismica nel 2019."Novità sostanziali nel senso di tempi brevi per inizio lavori no", ci dice don Mimmo ( qui l'intervista) "però finalmente si è sbloccata una situazione burocratica che aveva fermato un po' tutto, anche per passaggi tra Soprintendenze. Ma credo che in tempi "giusti", parliamo di mesi, si possa iniziare a vedere qualcosa".Ce lo auguriamo davvero: quella chiesa così cara ai tranesi, uno dei cuori della città, lì, accanto alla Villa, con quella vela sulla facciata che ha un occhio aperto verso il cielo, cara per quella immagine del Cristo sulla copia della Sindone , la pietà e le sepolture di famiglie che a trani hanno lasciato segni e ricordi, ci manca assai; ed è una pena vederla lì incerottata e fasciata da bende sempre più a brandelli dal tempo inerte che passa.Dal 2021 vogliamo aspettarci anche questa buona nuova.