Calcio, inclusione e crescita: al via “Strade in Sport” tra Trani e Bisceglie

Lo sport come strumento di crescita, inclusione e partecipazione. Nasce con questo obiettivo "Strade in Sport", il torneo di calcio promosso dall'Educativa Territoriale dell'Ambito Territoriale Sociale Trani-Bisceglie, un'iniziativa dedicata ai ragazzi e alle ragazze coinvolti nei percorsi educativi attivi sul territorio.L'evento rappresenta un'importante occasione di incontro e condivisione, in cui il calcio diventa un mezzo per favorire relazioni positive, rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e valorizzare il protagonismo giovanile. Attraverso il gioco di squadra, i partecipanti avranno l'opportunità di confrontarsi in un contesto sano e inclusivo, sperimentando valori fondamentali come il rispetto delle regole, la collaborazione, il fair play e la solidarietà.Più che una semplice competizione sportiva, "Strade in Sport" è un'esperienza educativa che mette al centro le potenzialità dei giovani, promuovendo occasioni di socializzazione e cittadinanza attiva. Il torneo si inserisce nel più ampio lavoro che l'Educativa Territoriale svolge quotidianamente a sostegno dei minori e delle famiglie, con l'obiettivo di costruire percorsi di crescita personale, inclusione sociale e benessere comunitario.L'iniziativa coinvolgerà educatori, operatori, famiglie e realtà del territorio, confermando il valore della rete educativa e sociale quale risorsa fondamentale per accompagnare le nuove generazioni nel loro percorso di crescita.Il torneo si svolgerà secondo il seguente calendario:TRANIImpianto sportivo Centro Jobel – Via G. Di Vittorio, 6029, 30 giugno e 1° lugliodalle ore 18.00 alle ore 20.00BISCEGLIEOratorio Parrocchia San Pietro – Via Amedeo Vescovo, 292, 3 e 4 lugliodalle ore 18.00 alle ore 20.00"Strade in Sport" vuole essere una festa dello sport e dell'inclusione, un'occasione per stare insieme, condividere esperienze positive e rafforzare il legame tra giovani, famiglie e comunità.