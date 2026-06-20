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Calcio, inclusione e crescita: al via “Strade in Sport” tra Trani e Bisceglie

Dal 29 giugno al 4 luglio il torneo promosso dall’Educativa Territoriale dell’Ambito Trani-Bisceglie

Trani - sabato 20 giugno 2026
Lo sport come strumento di crescita, inclusione e partecipazione. Nasce con questo obiettivo "Strade in Sport", il torneo di calcio promosso dall'Educativa Territoriale dell'Ambito Territoriale Sociale Trani-Bisceglie, un'iniziativa dedicata ai ragazzi e alle ragazze coinvolti nei percorsi educativi attivi sul territorio.
L'evento rappresenta un'importante occasione di incontro e condivisione, in cui il calcio diventa un mezzo per favorire relazioni positive, rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e valorizzare il protagonismo giovanile. Attraverso il gioco di squadra, i partecipanti avranno l'opportunità di confrontarsi in un contesto sano e inclusivo, sperimentando valori fondamentali come il rispetto delle regole, la collaborazione, il fair play e la solidarietà.
Più che una semplice competizione sportiva, "Strade in Sport" è un'esperienza educativa che mette al centro le potenzialità dei giovani, promuovendo occasioni di socializzazione e cittadinanza attiva. Il torneo si inserisce nel più ampio lavoro che l'Educativa Territoriale svolge quotidianamente a sostegno dei minori e delle famiglie, con l'obiettivo di costruire percorsi di crescita personale, inclusione sociale e benessere comunitario.
L'iniziativa coinvolgerà educatori, operatori, famiglie e realtà del territorio, confermando il valore della rete educativa e sociale quale risorsa fondamentale per accompagnare le nuove generazioni nel loro percorso di crescita.

Il torneo si svolgerà secondo il seguente calendario:
TRANI
Impianto sportivo Centro Jobel – Via G. Di Vittorio, 60
29, 30 giugno e 1° luglio
dalle ore 18.00 alle ore 20.00

BISCEGLIE
Oratorio Parrocchia San Pietro – Via Amedeo Vescovo, 29
2, 3 e 4 luglio
dalle ore 18.00 alle ore 20.00
"Strade in Sport" vuole essere una festa dello sport e dell'inclusione, un'occasione per stare insieme, condividere esperienze positive e rafforzare il legame tra giovani, famiglie e comunità.
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