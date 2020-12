Calendari Amiu Trani 2021, dove e come è possibile ritirare il calendario

Al via la distribuzione dei calendari AMIU S.p.A. dell'anno 2021 per utenze domestiche e utenze non domestiche. I calendari riportano l'indicazione delle frazioni di rifiuti conferibili giorno per giorno in base al vigente calendario di raccolta differenziata porta a porta.È possibile ritirare gratuitamente i calendari presso il Centro Comunale di Raccolta "L'Indice" in via Finanzieri n. 24, presso le isole ecologiche mobili attive dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle 13 in via Andria, Piazza Plebiscito, via Annibale Maria di Francia e via Gisotti, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Trani (piano terra - Palazzo di Città in via Tenente Morrico n. 2), presso l'infopoint turistico comunale in piazza Trieste n. 8 oltre che presso le librerie e le edicole presenti nella città di Trani.Invitiamo chiunque fosse interessato a ricevere copia digitale del calendario AMIU 2021 ad inviarci una richiesta scrivendo a comunicazione@amiutrani.it, alla pagina Facebook AMIU, chiamando il Numero Verde 800.665155 dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13.I calendari AMIU S.p.A. 2021, oltre alle frazioni conferibili quotidianamente, riportano l'indicazione dei canali a disposizione dell'utenza per informazioni ed i codici QR Code con cui scaricare le APP Junker e Beccato, per smartphone Android o Apple, quali strumenti innovativi per elevare la capacità di differenziare i rifiuti e migliorare la qualità del servizio.