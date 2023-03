Campo di via Gisotti, Lima: «Evitate di trasformare anche quell’area in merce di scambio politico»

«Giù le mani dal campo di via Gisotti. Scrivo questo perché ho letto che chi ha gestito sino ad oggi l'area dovrà lasciare lo spazio senza che nessuno abbia dato loro spiegazioni»: lo afferma il commissario cittadino di Fratelli d'Italia, Raimondo Lima.«Quando abbiamo ideato e presentato il progetto (come ASI) del campo di pallacanestro di via Gisotti il fine perseguito era regalare alla cittá un'area pubblica sportiva riqualificando una piazza periferica dove trovavano spazio solamente i bidoni della spazzatura.In tutti questi anni, nonostante avessimo gli Strumenti - come ASI per l'appunto - per poter richiedere la gestione dell'area, ci siamo volutamente sempre tenuti alla larga perché ciò che a noi stava a cuore, in fondo lo avevamo già realizzato. E questo ci bastava. L'idea che era divenuta con l'azione, realtà. Oggi pare che la gestione dell'area sia evidentemente oggetto di contesa.Dico semplicemente una cosa. Evitate di trasformare anche quell'area in merce di scambio politico».