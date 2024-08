Oltraggiato di nuovo il monumento in piazza Cezza, la denuncia di Lima

L'esponente di Fdi punta in dito anche alle condizioni di degrado in un cui versano le aiuole

«Alcuni residenti mi segnalano lo stato di degrado in cui versa Piazza Cezza. Oltre ad essere nuovamente oltraggiato il monumento dedicato al carabiniere medaglia d'argento al valore militare, le aiuole sono diventate ricettacolo di rifiuti di ogni genere. Ricordo che quattro anni fa l'area era stata oggetto di una infelice delibera di giunta comunale che aveva destinato la stessa ad area sgambamento cani, con relativa assegnazione e cura ad un'associazione. Se tale destinazione non ha più avuto seguito, chiedo a chi di dovere di ripristinare le recinzioni, di provvedere alla pulizia straordinaria dell'area e del monumento dedicato al brigadiere Antonio Cezza. Queste piazze periferiche meritano maggiore attenzione e tutela poiché presidio di socialità e aggregazione di bambini ed anziani ivi residenti»: è quanto afferma in una nota Raimondo Lima, membro della direzione di Fdi.