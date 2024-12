Raimondo Lima rieletto Consigliere Nazionale ASI per il quarto quadriennio consecutivo

A Roma, nel fine settimana, si è svolta l'XI assemblea nazionale dell'Ente di promozione sportiva e sociale ASI. Il tranese Lima, dal 2007 ininterrottamente presidente provinciale BAT dell'Ente e dirigente nazionale dal 2012, é stato rieletto in Consiglio nazionale per il quarto quadriennio consecutivo unitamente alla riconferma del presidente on. Claudio Barbaro. Per Raimondo Lima si tratta del "prosieguo di un lungo percorso e il riconoscimento del lavoro svolto sul territorio".