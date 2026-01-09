Raimondo Lima
Raimondo Lima
Politica

Trani, l'odissea delle società sportive e la proposta di Lima: «Investire su Villa Bini per fermare il degrado»

L' analisi del dirigente nazionale FDI e ASI che rilancia il modello "playground" per il recupero delle aree urbane

Trani - venerdì 9 gennaio 2026 10.14
Fare sport a Trani sta diventando una corsa a ostacoli, e non ci si riferisce a una disciplina olimpica, ma alla quotidiana lotta per la sopravvivenza delle associazioni locali. La fotografia dell'impiantistica sportiva cittadina è impietosa: il PalaFerrante mostra da tempo i segni dell'età e di una manutenzione complessa, il Palazzetto dello Sport vive fasi di indisponibilità che gettano nel caos i calendari dei campionati, e la situazione delle palestre scolastiche è spesso precaria, tra agibilità limitate e spazi non idonei all'agonismo. In questo scenario di "emergenza strutture", interviene Raimondo Lima, già consigliere comunale e attuale Dirigente nazionale di Fratelli d'Italia e Dirigente ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), ponendo l'accento su una vera e propria diaspora degli atleti tranesi.

La denuncia: atleti con la valigia
«A Trani, a causa della mancanza di spazi – scrive Lima in una nota social – abbiamo associazioni sportive costrette ad allenarsi a chilometri di distanza in città limitrofe e addirittura fuori provincia. Ragazze e ragazzi, nostri concittadini che settimanalmente sono costretti a spostarsi per praticare sport con tutto ciò che il trasporto concerne in termini di tempo ed aggravio economico sui bilanci familiari». Una situazione che non pesa solo sulle tasche, ma anche sul tessuto sociale. Lima collega direttamente la carenza di presidi sportivi ed educativi con gli episodi di cronaca recente: «Investire nello sport è investire nella salute e nella educazione dei propri concittadini prevenendo altresì forme di emarginazione e degrado sociale di cui abbiamo avuto piena evidenza nella notte di capodanno».

La proposta: Villa Bini come nuovo polo sportivo
Lo sguardo è rivolto al futuro e alla pianificazione delle risorse. L'esponente di FDI invita l'amministrazione a un cambio di rotta: «Nella Trani dei prossimi anni vorrei che si investisse di più nello sport iniziando ad evitare spese effimere per eventi che non lasciano nulla alla città dopo il loro svolgimento». Il focus si sposta poi su un luogo simbolo del centro cittadino, spesso al centro delle polemiche per incuria: Villa Bini. «Come ho già avuto modo di sostenere negli anni – prosegue Lima – solo facendola vivere e frequentare è possibile vincere il degrado ivi regnante. Farla vivere trasformandola in area pubblica sportiva potrebbe essere una soluzione vincente».

Dieci anni di Via Gisotti e il ricordo di Diego Resta
A supporto della sua tesi, Lima cita un precedente virtuoso: «La "nostra" area pubblica sportiva di via Gisotti è lì da anni a dimostrare fattivamente che ciò che dico è possibile e realizzabile». E proprio quel riferimento a via Gisotti riaccende una memoria che merita di non essere sbiadita. Fra poco più di un mese, infatti, ricorreranno i 10 anni dall'inaugurazione di quel playground, un piccolo gioiello di aggregazione urbana. Ma c'è una ferita ancora aperta legata a quel luogo. Un decennio fa, contestualmente all'apertura, lo stesso Raimondo Lima protocollò una richiesta formale e sentita: intitolare quell'area a Diego Resta. Diego, giovane carabiniere e talentuoso cestista tranese, era scomparso tragicamente solo due anni prima in un incidente stradale in Lombardia, mentre era in servizio. A distanza di dieci anni, mentre si discute di nuovi spazi e di futuro, recuperare quella proposta d'intitolazione sarebbe forse il modo più nobile per unire lo sport alla memoria di un figlio della nostra città e sicuramente se ne avrebbe più cura.
Polivalente di Via Gisotti
Polivalente di Via Gisotti
Polivalente Via Gisotti
Polivalente Via Gisotti
  • Raimondo Lima
  • Fratelli d'Italia
Altri contenuti a tema
Consiglio Comunale saltato: giochi di potere a danno della città Consiglio Comunale saltato: giochi di potere a danno della città Nota stampa di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Lista Palumbo Sindaco, Art. 97, Noi Moderati, Trani 2026 e Trani Libera
Fratelli d'Italia: a che punto è il Parco di Via Falcone a Trani? Fratelli d'Italia: a che punto è il Parco di Via Falcone a Trani? Anna Barresi (FdI) interroga l'Amministrazione sui costi e i tempi di realizzazione dell'area verde attesa da anni
Fratelli d’Italia primo partito a Trani: è svolta storica alle Regionali Fratelli d’Italia primo partito a Trani: è svolta storica alle Regionali Con il 23,18% e 4.227 voti, FdI conquista la città. Andrea Ferri il più votato
Andrea Ferri, il più votato a Trani: "Il consenso non è un premio, ma la responsabilità più bella" Andrea Ferri, il più votato a Trani: "Il consenso non è un premio, ma la responsabilità più bella" Il neo-eletto Consigliere Regionale ringrazia i 3.310 tranesi
Turismo, FdI Trani: "Dati deficitari, BAT ultima in Puglia. Serve una nuova visione" Turismo, FdI Trani: "Dati deficitari, BAT ultima in Puglia. Serve una nuova visione" Scagliarini: "Offerta frammentata. Si avvii una pianificazione di lungo termine sul modello DMO, con Trani capofila per l'intero territorio"
Riqualificazione delle aree sportive: un’occasione di crescita per Trani Riqualificazione delle aree sportive: un’occasione di crescita per Trani Fratelli d’Italia Trani sollecita l’Amministrazione a partecipare al bando regionale per valorizzare l’area del Palazzetto dello Sport
Regionali, Ferri (FdI): "Con Lobuono ora la nostra campagna ha il turbo" Regionali, Ferri (FdI): "Con Lobuono ora la nostra campagna ha il turbo" Il candidato tranese al Consiglio: "Abbiamo scelto il migliore: una persona seria, competente e affidabile".
Lavori passaggio a livello, Fratelli d'Italia convoca domani conferenza stampa Lavori passaggio a livello, Fratelli d'Italia convoca domani conferenza stampa Saranno illustrati i disagi causati dai lavori
Oltre le luci della festa: al Teatro Mimesis un viaggio tra Dostoevskij e la riscoperta dell'umanità
9 gennaio 2026 Oltre le luci della festa: al Teatro Mimesis un viaggio tra Dostoevskij e la riscoperta dell'umanità
Spese Amiu Trani fuori controllo e Tari alle stelle
9 gennaio 2026 Spese Amiu Trani fuori controllo e Tari alle stelle
Postazioni 118 di Trani e Canosa, Dimatteo: «Turni garantiti ma servono nuove assunzioni»
8 gennaio 2026 Postazioni 118 di Trani e Canosa, Dimatteo: «Turni garantiti ma servono nuove assunzioni»
Bottaro scrive alla Asl: «No alla chiusura notturna delle postazioni 118 a Trani e Canosa»
8 gennaio 2026 Bottaro scrive alla Asl: «No alla chiusura notturna delle postazioni 118 a Trani e Canosa»
Addio a Leonardo Mastromauro: si è spento a 90 anni lo storico Presidente del Pastificio Riscossa
8 gennaio 2026 Addio a Leonardo Mastromauro: si è spento a 90 anni lo storico Presidente del Pastificio Riscossa
Agevolazione Tari 2026, domande entro il 28 febbraio
8 gennaio 2026 Agevolazione Tari 2026, domande entro il 28 febbraio
Trani, sottovia SS16bis zona Stadio: Anas bonifica dopo le denunce
8 gennaio 2026 Trani, sottovia SS16bis zona Stadio: Anas bonifica dopo le denunce
Arriva la neve nella Bat, Castel del Monte si risveglia imbiancato
8 gennaio 2026 Arriva la neve nella Bat, Castel del Monte si risveglia imbiancato
Comune di Trani, nuovi orari per gli uffici: ecco cosa cambia per "Protocollo e Messi "
8 gennaio 2026 Comune di Trani, nuovi orari per gli uffici: ecco cosa cambia per "Protocollo e Messi"
"Giocattoli in Movimento ": a Trani lo scambio solidale per una Epifania diversa
8 gennaio 2026 "Giocattoli in Movimento": a Trani lo scambio solidale per una Epifania diversa
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.