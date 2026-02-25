giachetti
giachetti
Politica

Parco Giachetti, nuova bufera sulla gestione: la denuncia di Raimondo Lima (FDI)

Segnalato degrado e assenza di custodia nell’area mai realmente entrata in funzione. Il sindaco Bottaro dispone verifiche e non esclude provvedimenti nei confronti del concessionario

Trani - mercoledì 25 febbraio 2026 20.34
Torna al centro del dibattito politico cittadino la vicenda del Parco "Campo Scuola" di via Giachetti (via Andria), struttura pubblica finanziata con 770 mila euro e da anni al centro di polemiche per la mancata fruizione da parte della collettività. A riaccendere i riflettori è stato Raimondo Lima, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, che in un video pubblicato sui social ha denunciato lo stato dell'area.

«Sono al Parco Scuola di Via Giachetti. Sono passato casualmente e l'ho trovato aperto. Dico casualmente perché sono sei anni che aspettavamo questo momento», afferma Lima nel suo intervento. Il consigliere sottolinea come, nonostante l'ingente investimento pubblico, il parco sia rimasto chiuso per anni. «Le condizioni sono quelle di un parco in stato di abbandono. A malapena si vedono le giostrine tra l'erba alta. Vorrei capire perché non è stato mai aperto in questi sei anni e perché oggi l'ho trovato aperto. Tra l'altro qui non vedo nessuno». Nel post, Lima richiama anche il tema della sicurezza e della custodia dell'area, evidenziando l'assenza di personale e paventando criticità legate alla gestione.

La storia del Parco Campo Scuola
Il Parco di via Andria è un'opera con una vocazione particolare rispetto agli altri spazi verdi cittadini realizzati in via Polonia, via delle Tufare e via Grecia. Si tratta infatti di una "mini città" pensata per riprodurre le dinamiche della circolazione urbana: un percorso attrezzato dove bambini e ragazzi possono apprendere i primi rudimenti del Codice della strada guidando automobiline elettriche. Da qui la definizione di "Parco campo scuola guida". Proprio questa specificità rese necessaria, prima dell'apertura, l'individuazione di un soggetto concessionario incaricato della custodia e gestione. L'indagine di mercato si concluse nell'agosto 2022, mentre l'aggiudicazione definitiva arrivò il 29 dicembre 2022. Il servizio fu affidato all'unico operatore che aveva presentato offerta, la società Ran di Cerignola, per una durata di nove anni, con un canone annuo di 1.200 euro (per un totale complessivo di poco inferiore ai 10 mila euro). Nonostante ciò, il parco non è mai entrato stabilmente in funzione.

Le precedenti segnalazioni
Quello di Lima è solo l'ultimo intervento in ordine di tempo. Negli anni scorsi sulla questione si sono espressi anche Vito Branà (M5S), Michele Centrone (LFP) e Alessandro Moscatelli (ART97). Quest'ultimo aveva avanzato la proposta di risoluzione del contratto per inadempienza del concessionario, evidenziando le criticità legate a un'opera di fatto mai utilizzata. Le opposizioni, pur con sensibilità diverse, hanno più volte richiamato l'Amministrazione sulla necessità di garantire fruibilità, manutenzione e trasparenza nella gestione di un bene pubblico costato risorse significative.

La replica dell'Amministrazione
Interpellata sulla vicenda, l'Amministrazione comunale, nella persona del sindaco Amedeo Bottaro, ha preso atto delle segnalazioni. È stato dato immediato mandato al dirigente competente di procedere a una ricognizione dei luoghi, che sarà effettuata dalla Polizia Locale. All'esito delle verifiche potranno essere adottati provvedimenti nei confronti del concessionario, fino ad arrivare – se ne ricorreranno i presupposti – alla risoluzione del contratto.

La vicenda del Parco Giachetti riapre così una questione più ampia: quella della gestione e valorizzazione delle opere pubbliche, tra investimenti rilevanti, aspettative della cittadinanza e responsabilità amministrative. Ora si attendono gli esiti delle verifiche per capire se, dopo sei anni, il "campo scuola guida" potrà finalmente diventare uno spazio vivo e sicuro per i più piccoli o se si aprirà un nuovo capitolo di contenzioso e polemiche.

  • Raimondo Lima
  • parco via giachetti
Altri contenuti a tema
"Staffetta" a destra: Ferri vola in Regione e lascia il seggio a Lima. Un passaggio di consegne nel segno della coerenza "Staffetta" a destra: Ferri vola in Regione e lascia il seggio a Lima. Un passaggio di consegne nel segno della coerenza Rientra a Palazzo di Città Raimondo Lima dopo l'esclusione per un solo voto nel 2020: «Si riprende a lottare»
Trani, l'odissea delle società sportive e la proposta di Lima: «Investire su Villa Bini per fermare il degrado» Trani, l'odissea delle società sportive e la proposta di Lima: «Investire su Villa Bini per fermare il degrado» L' analisi del dirigente nazionale FDI e ASI che rilancia il modello "playground" per il recupero delle aree urbane
Parco di Via Giachetti a Trani, abbandono e promesse non mantenute: danno erariale? Parco di Via Giachetti a Trani, abbandono e promesse non mantenute: danno erariale? L'Avv. Moscatelli accusa il Comune per l'area verde da 770.000 euro mai aperta. Si ipotizza il ricorso alla Corte dei Conti per inerzia
Trani, il cimitero e la nuova gestione Trani, il cimitero e la nuova gestione Raimondo Lima (FdI): "Che le parti in causa dialoghino fra di loro"
Possibilità di formazione per operatori del settore con ASI Bat Associazioni Possibilità di formazione per operatori del settore con ASI Bat Ecco i servizi offerti
Archivio di Stato, Lima [FDI - Trani]: «Si evitino strumentalizzazioni contro il governo Meloni» Archivio di Stato, Lima [FDI - Trani]: «Si evitino strumentalizzazioni contro il governo Meloni» L'esponente di FDI auspica una soluzione che accontenti sia Trani che Barletta
Raimondo Lima rieletto Consigliere Nazionale ASI per il quarto quadriennio consecutivo Attualità Raimondo Lima rieletto Consigliere Nazionale ASI per il quarto quadriennio consecutivo L'assemblea si è svolta lo scorso fine settimana a Roma
1 Lima (FdI) :"La proposta di gestione condivisa per la Villa comunale è una sconfitta per l'Amministrazione" Lima (FdI) :"La proposta di gestione condivisa per la Villa comunale è una sconfitta per l'Amministrazione" La nota a seguito di un convegno a Trani con la soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio della BAT
Azione Trani, Merra contesta i vertici: “Ignorata la decisione del Direttivo di gennaio”
25 febbraio 2026 Azione Trani, Merra contesta i vertici: “Ignorata la decisione del Direttivo di gennaio”
Il Rotary festeggia 121 anni con una lectio su Paul Harris a Trani
25 febbraio 2026 Il Rotary festeggia 121 anni con una lectio su Paul Harris a Trani
Giacomo Marinaro annuncia una conferenza per venerdì 27 febbraio alle ore 12:00
25 febbraio 2026 Giacomo Marinaro annuncia una conferenza per venerdì 27 febbraio alle ore 12:00
Nicola Signorile nominato nella Commissione provinciale C.I.S.O.A.: soddisfazione di Unsic Trani
25 febbraio 2026 Nicola Signorile nominato nella Commissione provinciale C.I.S.O.A.: soddisfazione di Unsic Trani
Conferenza stampa del vicesindaco Fabrizio Ferrante: giovedì 26 febbraio alle ore 09.00
25 febbraio 2026 Conferenza stampa del vicesindaco Fabrizio Ferrante: giovedì 26 febbraio alle ore 09.00
Playoff sempre più lontani per l’Asd Trani: vince la Fulgor Molfetta 2-1
25 febbraio 2026 Playoff sempre più lontani per l’Asd Trani: vince la Fulgor Molfetta 2-1
Marco Galiano è il candidato del "Campo Largo ", le sue prime dichiarazioni: «Un onore gigantesco, studierò ogni dossier per Trani»
25 febbraio 2026 Marco Galiano è il candidato del "Campo Largo", le sue prime dichiarazioni: «Un onore gigantesco, studierò ogni dossier per Trani»
Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo
25 febbraio 2026 Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo
Vigilanza nelle campagne, bilancio 2025 a Trani: «Furti azzerati tra gli associati»
25 febbraio 2026 Vigilanza nelle campagne, bilancio 2025 a Trani: «Furti azzerati tra gli associati»
Sicurezza stradale nella BAT: rafforzato l’impegno istituzionale
25 febbraio 2026 Sicurezza stradale nella BAT: rafforzato l’impegno istituzionale
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.