Trani, il cimitero e la nuova gestione

Raimondo Lima (FdI): "Che le parti in causa dialoghino fra di loro"

Trani - venerdì 8 agosto 2025 11.29
Nel dibattito che anima la città di Trani riguardo alla gestione del cimitero comunale, è intervenuto con un lungo post sui social Raimondo Lima, componente della Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia e figura politica locale di spicco. Il suo intervento mira a fare chiarezza sul recente affidamento della gestione alla società "Parco del Ricordo Trani s.r.l.", un passaggio che, secondo Lima, segna la fine di un lungo e complesso iter amministrativo. Con una premessa che evidenzia la coerenza dell'essere favorevole ai provvedimenti, l'esponente di Fratelli d'Italia ha cercato di illustrare ai cittadini il significato di questo cambiamento e le sue implicazioni, sottolineando l'importanza del dialogo e della collaborazione tra tutte le parti coinvolte.

Il post. Il civico cimitero e l'avvento del nuovo gestore.

Tutte le parti coinvolte dialoghino, collaborino e vadano incontro alle esigenze dei cittadini nel rispetto delle regole. Negli anni, in particolar modo nel quinquennio in cui ho rivestito il ruolo di vice presidente della IV commissione (lavori pubblici, ambiente, servizi cimiteriali, verde pubblico) ho avuto modo di approfondire e studiare il project financing del civico cimitero. Con l'affidamento per la gestione alla società "Parco del Ricordo Trani s.r.l." e la definizione delle condizioni per le concessioni trentennali di loculi, ossari e cappelle si chiude un iter lungo e complesso nato con il centrodestra e portato a compimento da questa amministrazione. Considerata la delicatezza dell'argomento, conoscendo lo stato emergenziale legato alla penuria dei loculi a disposizione e le sempre più complesse esigenze legate e contingenti questo ambito si può dire che finalmente, i cittadini, soprattutto quelli senza alcun legame o privilegio confraternale, potranno rapportarsi con maggiore serenità al civico cimitero. Con coerenza ho sempre votato favorevolmente i provvedimenti relativi al project financig perché ci sono temi che non hanno colore politico e meritano di essere affrontati con serietà.

Fatta questa doverosa premessa, proviamo a spiegare, per i non addetti ai lavori, le cose come stanno. La questione è semplice : l'avvento della società Parco del Ricordo ha posto le basi per una regolamentazione chiara e trasparente nella gestione dello stesso. Il cimitero della città Trani ha una sua particolarità in quanto sussistono cappelle private delle confraternite e arciconfraternite, alcune secolari, il cui accesso per la sepoltura è riservato agli iscritti delle stesse. Negli ultimi anni, a causa della carenza dei loculi comunali a disposizione, è divenuto sempre più evidente che fosse necessario l'ampliamento e la costruzione di nuovi loculi al fine di poter garantire una degna sepoltura anche a chi non gode di privilegi confraternali o non possiede cappelle di famiglia. Il project financing per la gestione del cimitero è un provvedimento portato avanti con questa principale finalità oltre che per la gestione di tutte le attività ad esso connesse e che il Comune, con tutta evidenza, non riusciva a gestire in maniera ottimale. Le notizie di cronaca di questi giorni, correlate all'avvento del nuovo gestore, devono indurre tutte le parti coinvolte, a qualsiasi titolo, a dialogare, collaborare e andare incontro alle esigenze dei cittadini al fine di poter approcciarsi alla questione in maniera serena e con la serietà che l'argomento e il rispetto delle regole richiedono.

  • Raimondo Lima
  • Fratelli d'Italia
