Politica

Parco di Via Giachetti a Trani. abbandono e promesse non mantenute: danno erariale?

L'Avv. Moscatelli accusa il Comune per l'area verde da 770.000 euro mai aperta. Si ipotizza il ricorso alla Corte dei Conti per inerzia

Trani - sabato 8 novembre 2025 7.29 Comunicato Stampa
Il parco di Via Giachetti, campo dell'abbandono, della vergogna … e delle promesse. Ereditando i progetti del cosiddetto contratto di quartiere realizzato dall'amministrazione Tarantini, l'amministrazione Bottaro ha speso 770.000,00 euro per creare un polmone verde della città tra Via Andria e Via Giachetti, in una periferia devastata dalla realizzazione di un sovrappasso ferroviario improponibile ai pedoni, ancora in attesa di un sottopasso verso Via Gattola Mondelli. Non è stato realizzato un mero parco ma anche un "campo scuola" con percorsi per l'educazione stradale dei bambini, con tanto di segnaletica orizzontale e verticale.

L'opera era stata data in concessione ad una società di Cerignola sia per la custodia che per la gestione ma il parco non è stato mai aperto nonostante le numerose segnalazioni effettuate anche da parte di alcuni consiglieri comunali. La struttura è ormai fatiscente ed abbandonata tra erbacce e sporcizia. Con gli amici del Movimento Civico Art.97, alla fine dello scorso mese di agosto, avevo invitato il Comune ad intervenire per evitare ulteriori danni intraprendendo ogni utile iniziativa per rendere fruibile il parco tematico alle scolaresche nell'imminenza dell'inizio dell'anno scolastico.

Nemmeno il tempo di diffondere il comunicato che il Sindaco di Trani interveniva sulla stampa locale promettendo l'apertura del parco a metà settembre. Siamo a novembre e nulla è cambiato, le parole se le è portate via il vento. Perché il Comune di Trani non ha ancora agito per la risoluzione del rapporto con il concessionario ed il risarcimento dei danni? Non sarà il caso di esporre i fatti alla Procura della Corte dei Conti al fine di valutare la sussistenza di un danno erariale determinato della inerzia e dalla negligenza degli amministratori?. Avv. Alessandro Moscatelli
