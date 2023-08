Parco di via Giachetti, la denuncia del consigliere Centrone: "Realizzato, consegnato e...abbandonato"

Realizzato e consegnato. E abbandonato: il consigliere comunale Michele Centrone (lista Palumbo sindaco) denuncia lo stato di abbandono in cui si trova già da qualche tempo il parco di via Giachetti (angolo via Andria).Centrone in particolare sottolinea le parole che un anno fa aveva usato il primo cittadino: "A Luglio 2022 – spiega il consigliere di opposizione - sui giornali si leggeva: "Proseguiamo le azioni di riqualificazione di una periferia che non è più tale" dice il sindaco, Amedeo Bottaro. "Tre parchi realizzati e consegnati", e…abbandonati", mostrando le eloquenti immagini delle condizioni attuali di quell'area. "Era uno dei progetti più apprezzabili di questa amministrazione - spiega Centrone - ma oltre alle foto di rito in occasione della sua realizzazione, ora è tutto abbandonato" Eppure quello avrebbe dovuto essere uno dei parchi più frequentati della zona a nord della città, con aree dedicate ai giochi per i più piccoli, oltre a spazio aperto e soprattutto verde. Ma le immagini delle condizioni attuali parlano da sole.