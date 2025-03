Possibilità di formazione per operatori del settore con ASI Bat

Lo sviluppo del fenomeno sportivo ha determinato negli ultimi anni una sempre maggiore richiesta di professionalizzazione di tutti gli operatori coinvolti nel settore.La formazione assume un'importanza strategica per lo sviluppo dello sport, rappresentando un passaggio obbligato verso la professionalizzazione necessaria per assicurare una maggiore qualitá dei servizi offerti dalle organizzazioni sportive.L'ASI continua a crescere anche nell'ambito della Formazione consentendo a tutti gli operatori del settore di ampliare competenze, fornire ulteriori servizi ai propri iscritti, formare nuovi tecnici, istruttori, preparatori, maestri, allenatori e lavorare nel mondo dello sport in maniera autonoma o dipendente di palestre, centri sportivi in un contesto sempre più in evoluzione e professionale.Diventa DOCENTE FORMATORE certificatoOrganizza CORSI DI FORMAZIONE presso la tua associazione, palestra, centro sportivoIscrizione REGISTRO NAZIONALE FORMATORIIscrizione ALBO TECNICIRilascio TESSERINO TECNICO CERTIFICATO ASI ConiRilascio/ o equiparazione DIPLOMA di qualifica tecnica riconosciuto da CONI e Ministero degli Interni. Contattaci o fissa un appuntamento: asiprovinciabat@gmail.comsede operativa: corso Imbriani 94, Trani.