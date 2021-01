Capitale Italiana della Cultura 2022, l’isola di Procida batte tutti a sorpresa  

Della nomina di una delle due città pugliesi rimaste in gara avrebbe sicuramente beneficiato anche Trani, che sarebbe stata parte di un circuito che avrebbe preso il via da una delle città in finale.Ma se la nomina passa la bellezza resta, alla quale andranno con ancora più vigore dedicate energie e interazioni tra pubblico e privato, laddove per privato non si intendano solo le sovvenzioni di soggetti sponsor ma il vero patrimonio culturale di un territorio che sono le risorse umane ( come ben espresso nel video di presentazione della candidatura di Bari), le idee, lo spirito autentico di una comunità che troppo spesso è inascoltata e non assecondata nelle proprie iniziative per la crescita comuneNella motivazione con cui la commissione ha nominato Procida Capitale Italiana per il 2022 si legge che "il progetto culturale presenta elementi di attrattività e qualità di livello eccellente. Il contesto di sostegni locali e regionali pubblici e privati è ben strutturato, la dimensione patrimoniale e paesaggistica del luogo è straordinaria, la dimensione laboratoriale, che comprende aspetti sociali e di diffusione tecnologica è dedicata alle isole tirreniche, ma è rilevante per tutte le realtà delle piccole isole mediterranee". Non siamo un'isola ma siamo Mediterraneo. Sarebbe bello che un giorno un elogio tale potesse essere dedicato alla nostra città.