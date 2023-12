Caravaggio a Ognissanti: una serata speciale vissuta tra arte musica e poesia

Un evento culturale in una location unica, nell’intento di valorizzare la fruizione dei beni culturali e dei siti storico-architettonici di Trani

La sera del 14 dicembre, nel clima natalizio del centro storico delle città di Trani, si è creata una suggestiva ed unica atmosfera nella Chiesa di Ognissanti all'insegna del Caravaggio tra Arte, Musica e Poesia.Il folto pubblico ha gradito ed applaudito la presentazione delle singole opere intervallate da poesia e musica.Dopo i saluti istituzionali della dott. Lucia De Mari, Assessore alle culture del Comune di Trani, dell'Arch. Andrea Roselli, responsabile regionale dei Templari Cattolici d'Italia, della dott. Francesca Musacco per la Università Popolare di Santa Sofia, e del Prof. Roberto Fasciano, responsabile della Associazione Musicale Arcadia, l'avv. Alessandro Moscatelli, organizzatore dell'evento, ha chiesto ai templari di spegnere le luci e di lasciare accese le sole candele per rivivere con originalità il tempo dei fatti narrati ed ha fornito un quadro storico sintetico di quella che era la Trani del Regno di Sicilia del periodo del Caravaggio tra XVI e XVII secolo.Appassionata l'esposizione dei temi delle tele con le poesie narrate dal prof. Franco Leone e sublime la musica del clavicembalo di Roberto Fasciano e del violino di Claudia Fasciano su spartiti di madrigali riportati nei dipinti del Caravaggio e sui brani dell'epoca.E' stato un evento culturale vissuto con originale coinvolgimento in una location unica, nell'intento di valorizzare la fruizione dei beni culturali e dei siti storico-architettonici della città di Trani.