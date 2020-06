"Cari bambini, non avrei mai pensato di salutarvi tramite un messaggio"

Social Video 3 minuti Saluto di fine anno della dirigente Giuseppina Tota

L'anno scolastico non poteva finire con la consueta festa di fine anno, con la quale tutti gli anni la dirigente e gli insegnanti accolgono alunni, alunne e genitori per un saluto prima dell'estate.Per tale motivo la dirigente del 2^ circolo didattico Monsignor Petronelli, Giuseppina Tota, ha pensato ad un saluto "a distanza" tramite un video messaggio che racchiude le emozioni provate in questo periodo di pandemia ma anche le attività didattiche svolte durante tutto l'anno scolastico."Cari bambini, non avrei mai immaginato di dovervi salutare tramite un messaggio...", è l'incipit del commovente audio messaggio che vi proponiamo qui in basso.