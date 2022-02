Caro energia, alle 20 si spengono le luci del Comune di Trani

Protesta dei comuni italiani contro il caro energia. L'iniziativa "Luci spente nei Comuni", lanciata dal presidente Anci, Antonio Decaro, vedrà i principali monumenti delle città spegnersi simbolicamente per mezz'ora questa sera. Tra questi ci sarà anche il Comune di Trani.«Avverto la drammaticità della situazione che rischia di sfociare in una nuova emergenza sociale. Il Governo non può più temporeggiare». Alle ore 20 pertanto le luci del Comune di Trani si spegneranno per mezz'ora. Il sindaco fa sapere infine che a causa dei rincari spropositati del costo dell'energia, Amet ha comunicato di non poter più ritardare il flusso di incassi da parte dell'utenza, motivo per il quale l'azienda ha adottato un provvedimento di revoca dei precedenti provvedimenti che consentivano all'utenza il pagamento rateizzato delle posizioni debitorie pregresse.