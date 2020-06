Casa editrice Ad Maiora, primo weekend aziendale dopo il lockdown

Far ripartire l'economia ferma al palo a causa dell'emergenza coronavirus, incentivando il lavoratore. Un binomio perfetto per il Patron della casa editrice pugliese AdMaiora Giuseppe Pierro che ancora una volta non rinuncia ai privilegi che da anni ha accordato alle sue sue dipendenti, anche in un periodo storico come questo. E così - mentre nel mondo i lavoratori combattono per mantenere un il posto e la dignità - a Trani capita anche che un imprenditore della cultura, nonostante il blocco forzato degli ultimi mesi delle attività (e dell'economia) causate dall'emergenza sanitaria, riparta proprio dal benessere psicofisico delle sue 100 dipendenti, con l'ormai tradizionale weekend aziendale in un resort di lusso, in uno dei posti più suggestivi della Puglia, Polignano a Mare.Quest'anno è stato scelto il fine settimana del 20 e 21 giugno, per dare giusto onore all'arrivo dell'estate. "Ci stiamo rialzando come tutti, non possiamo dire che sia stato semplice, - ha spiegato Pierro - ma credo sia giusto non interrompere il tradizionale fine settimana, indispensabile per l'armonia tra le ragazze, e di conseguenza per i numeri dell'azienda. Siamo stati fermi troppo tempo, ma essere stati riconfermati a pieni voti dai nostri autori, ci fa guardare con entusiasmo al futuro. Sarebbe stato troppo facile dire che quest'anno il weekend aziendale saltava perché siamo in crisi per i mancati guadagni. O pensare ai tagli o agli ammortizzatori sociali. Il nostro futuro è roseo perché pensiamo in maniera differente. Ed è vincente perché giochiamo su carte essenziali, i nostri dipendenti. Quindi sole, mare e relax per loro.Torneranno più in forma di prima e anche il bilancio ne risentirà. Come ogni anno". E le fortunate lavoratrici che arriveranno dalle varie sedi di AdMaiora: Trani, Corato, Trinitapoli e Roma, ringraziano.