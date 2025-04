Caso di Listeria a Trani, chiuso un supermercato del centro

Il punto vendita di corso Vittorio Emanuele 290 a Trani, gestito da Megagest srl, è stato chiuso temporaneamente su disposizione delle autorità sanitarie in seguito al riscontro di una contaminazione batterica di Listeria monocytogenes in alcuni campioni di olive prelevati nell'ambito di controlli effettuati presso il punto vendita. La chiusura consente lo svolgimento di ulteriori accertamenti e la completa sanificazione degli ambienti.Nel frattempo, i primi esiti riguardanti analisi svolte dall'azienda nell'ambito del proprio piano di autocontrollo sembrano rilevare la presenza della contaminazione in campioni di prodotto ancora sigillati e non ancora commercializzati. Su queste evidenze sono in corso accertamenti ulteriori anche da parte delle autorità.In via del tutto volontaria e precauzionale, già da diversi giorni Megagest ha interrotto la vendita di olive in tutti i punti vendita, sospeso l'approvvigionamento dai fornitori potenzialmente coinvolti e avviato nuove analisi e verifiche ambientali interne su tutta la rete.L'azienda opera nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare. In particolare, con un piano di autocontrollo rafforzato nel gennaio 2025, che prevede controlli periodici su prodotti alimentari a rischio microbiologico.Megagest sta collaborando attivamente con le autorità sanitarie, mettendo a disposizione tutte le informazioni e la documentazione necessaria a supportare gli accertamenti e rimane impegnata a garantire la massima trasparenza e tutela nei confronti dei clienti.