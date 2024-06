Castello svevo, Castel del monte & co: 2 giugno gratis in tanti monumenti di Puglia

Turisti nel proprio territorio di appartenenza: quella di domani è una di quelle occasioni da non lasciarsi sfuggire per andare a visitare quei monumenti che ci appartengono, che sono lì a portata di mano e , dunque, dei quali magari si rinvia sempre la visita o la riscoperta. Quanti tranesi, ad esempio, hanno percorso i camminamenti di Ronda del Castello Svevo? O quanti non tornano da anni, magari da decenni a Castel del Monte? La ricorrenza di domani, la festa della Repubblica che invita gratis ai musei, si unisce a quella della gratuità della prima domenica del mese, introdotta anni fa dal Ministero della Cultura proprio per favorire l'accesso dei residenti. Ma, dal momento che la giornata e le previsioni meteo per la giornata di domani non promettono condizioni ideali per andare a mare, i suggerimenti "fuori porta" di altri musei aperti in Puglia sarebbero da tenere in alta considerazione: a partire dalla basilica di Siponto, ricostruita in acciaio da Edoardo Tresoldi e famosa in tutto il mondo, la irripetibile collezione del museo Jatta di Ruvo o gli ori fiabeschi della Magna Grecia nel marTa di Taranto. Pubblichiamo di seguito i siti con ingresso gratis in Puglia proprio perché non c'è che l'imbarazzo della scelta. MiBariCastello svevo di BariBari ( BA )Galleria nazionale della Puglia "Girolamo e Rosaria Devanna"Bitonto ( BA )Museo archeologico nazionale e Castello di Gioia del ColleGioia del Colle ( BA )Museo nazionale archeologico di AltamuraAltamura ( BA )Museo nazionale JattaRuvo di Puglia ( BA )Palazzo Simi - Centro operativo per l'ArcheologiaBari ( BA )Parco archeologico di Monte SannaceGioia del Colle ( BA )Barletta Andria TraniAntiquarium e zona archeologica di Canne della BattagliaBarletta ( BT )Castel del MonteAndria ( BT )Castello svevo di TraniTrani ( BT )Palazzo SinesiCanosa di Puglia ( BT )BrindisiMuseo archeologico nazionale "Giuseppe Andreassi" e Parco archeologico di EgnaziaFasano ( BR )FoggiaMuseo archeologico nazionale di Mattinata "Matteo Sansone"Mattinata ( FG )Museo nazionale archeologico e Castello di ManfredoniaManfredonia ( FG )Parco archeologico di SipontoManfredonia ( FG )LecceCastello Angioino di CopertinoCopertino ( LE )Museo civico "Emanuele Barba"Gallipoli ( LE )TarantoMuseo archeologico nazionale di Taranto - MArTATaranto ( TA )