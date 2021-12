Cenone di Natale: la Caritas mantiene viva l'iniziativa del compianto Pinuccio Casalino

Un "gran cenone di Natale" per i più bisognosi, nella serata della vigilia: si terra presso la Caritas di Trani, sempre in prima linea nelle attività ed interventi di solidarietà, ed in particolare questo appuntamento di venerdì 24 dicembre alle ore 20 è stato organizzato "con il proposito di mantenere viva l'iniziativa fortemente voluta e condivisa dall'amico Pinuccio Casalino".L'elenco diffuso dall'ufficio diocesano segnala appunto le attività e gli interventi di solidarietà, tra i più significativi, in via di svolgimento nel territorio diocesano a cura della Caritas e delle parrocchie nel periodo natalizio. Per Trani come abbiamo detto, il calendario è il seguente: Caritas cittadina 24 dicembre ore 20, Gran Cenone di Natale . . .con il proposito di mantenere viva l'iniziativa fortemente voluta e condivisa dall'amico Pinuccio Casalino; ore 11:45 di tutti i giorni la mensa cittadina è sempre aperta ai poveri. In collaborazione con l'Anteas di Trani il giorno di Natale, la Caritas provvederà a far pervenire un pranzo completo a 18 famiglie (70 persone di cui 20 bambini).Parrocchia Santa Chiara: raccolta di giocattoli nuovi da donare ai bambini delle famiglie iscritte alla nostra Caritas.L'Unione Giuristi Cattolici di Trani ha provveduto a donare alla Caritas parrocchiale alimenti per persone bisognose.Parrocchia san Magno: 18 e 19 dicembre raccolta viveri; 9 gennaio pranzo con tutti i fratelli bisognosi in parrocchia.Parrocchia Cristo Redentore: Distribuzione straordinaria di alimenti, donati da un marchio di alimentari;20 dicembre in collaborazione con l'Istituto Alberghiero, c'è stata la distribuzione di un pasto caldo.