ConTeStoLab, l’associazione continua a crescere: iniziative, laboratori, attività motorie

Continua a raccogliere consensi sul territorio provinciale l'associazione ConTeStoLab di Trani, Bisceglie e Ruvo di Puglia che ad oggi conta più di 80 famiglie con ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Associazione che si avvale di esperti professionisti del settore che accompagnano i ragazzi nel loro percorso riabilitativo attraverso attività motorie, laboratori e iniziative di ogni genere."In particolare i ragazzi hanno seguito recentemente il laboratorio denominato "Strascinando" dedicato alla realizzazione degli "strascinati" ovvero le tipiche orecchiette pugliesi che si è svolto presso il Trullalero di Chicca Di Terlizzi situato in località Pantano a Bisceglie."I nostri ragazzi, dichiara Raffaella Caifasso, presidente di ConTeStoLab, hanno seguito tutte le fasi dell'evento, dalla preparazione al servizio durante la cena spettacolo organizzata proprio nell'area naturalistica del Pantano. Il servizio è stato offerto dai ragazzi di Cucine d'Aut...ismo by ContestoLab. Una grande opportunità per i ragazzi per vivere le serate d'estate in compagnia di tanti amici". Evento allietato da musica dance 90 e da due ospiti d'eccezione le draq queen Nikita Magno e Scintilla.Non solo laboratori, ma anche tanto divertimento con il campus "EstateConTe 2024". "Anche quest'anno è terminato il nostro campus estivo #EatateConTE, prosegue Raffaella Caifasso. Mattinate di mare presso il lido Baia Nhà' di Trani messo a disposizione dal titolare Gaetano Ciardi.Giornate ricche di attività e di allegria per i nostri ragazzi sempre costantemente seguiti dal nostro staff e dalle tutor Michela Lops ed Enrica di Pierro, analiste del comportamento.Momenti di aggregazione che permettono alle famiglie di concedersi qualche ora di svago, necessarie per ricaricare le batterie e continuare a seguire i propri figli durante il resto della giornata.Iniziative, eventi, laboratori e attività motorie rese possibili dai nostri Donatori che stanno aderendo alla campagna di raccolta fondi "Unici e a colori" in collaborazione con ASD Borgorosso, Atletico Bisceglie, Leone Refrigerazione, I Piccoli Fornai Bar stazione di Preziosa Alessio & C. - IQOS STORE i, Il Colore degli Anni - OdV Compagnia binario Zero e @Lido Baia Nhá e @Trullallero". Info contestolab.org.