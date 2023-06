"Chiamatemi Tonino": questa sera alle 18 la presentazione del libro di Mimmo Verrigni

Domenica 4 giugno 2023 alle ore 18 presso il Palazzo delle Arti Beltrani ci sarà la presentazione del libro "Chiamatemi Tonino" dell'autore Domenico Verrigni.Dialogheranno con l'autore lo scrittore Riccardo Filograsso e l'attrice Agata Paradiso che leggerà alcuni brani del romanzo, interrogandosi su alcuni grandi temi: si possono affrontare e superare con la sola forza dell'amore gli ostacoli della quotidianità? Si può chiamare vita una vita senza la persona che si ama? Si può essere davvero se stessi rinunciando a essere ciò che si è per la persona amata? Si può portare la propria vita al limite dell'esistenza e continuare a esistere in virtù di una promessa? Quando a rispondere a questi interrogativi è il vero amore, la risposta è sicuramente sì.Biografia dell'autore: Domenico Verrigni per tutti Mimmo nasce a Corato nell'aprile 1965 poi la sua famiglia si trasferisce a Trani nel 1969 e da allora vive in questa meravigliosa cittadina affacciata sul mare nel nord barese con sua moglie Teresa e la sua bassottina Livia. È un artista semplice e visionario, un sognatore con la passione per la scrittura e in particolar modo per la poesia, passione che si concretizza nel gennaio del 2017 con la pubblicazione di 31 componimenti poetici scelti fra i tanti scritti dall'autore, nasce così: "Sinfonie del Profondo" edito da Cervino Edizioni, una raccolta che è viva espressione delle passioni e dei sentimenti del poeta. Da allora altri lavori hanno costellato la sua passione. La sua fucina-pensatoio, nella quale traduce in versi e racconti le sue emozioni e riflessioni, è sempre aperta e pronta a dare libero sfogo a nuove e avvincenti sfide.Ingresso libero fino ad esaurimento posti.