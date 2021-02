Chiusura scuole, per Vito Branà (M5S) la causa è da ricercarsi nella «mancanza di programmazione»

«Dopo la fine impietosa della Papa Giovanni, oggi ben tre scuole si sono fermate per problemi di ogni sorta: Giustina Rocca, Bovio e Petronelli». Sono le parole del capogruppo consiliare del M5S, Vito Branà alla luce delle ultime chiusure di alcuni istituti scolastici per lavori di manutenzione. «All'inizio di ogni anno scolastico è necessario che l'amministrazione faccia il punto della situazione sui plessi scolastici, soprattutto i più datati. Quello che si sta verificando è mancanza di programmazione e leggerezza su un tema fondamentale come il diritto allo studio. Chi ne paga le conseguenze sono i nostri figli, che già soffrono per il lockdown, e chi governa la città non può permettersi di aggravare ulteriormente il loro stato psico fisico. Il fatto che questa Amministrazione abbia avuto un risultato elettorale molto importante non vuol dire che sia al di sopra di errori e improvvisazione. I nostri figli - conclude - meritano di più».