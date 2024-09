Parco via delle Tufare, Branà: «Le uniche luci sono quelle degli elicotteri o delle volanti»

«Ormai le uniche luci che illuminano il "famigerato" parco di Via delle Tufare sono i fari degli elicotteri o delle volanti ormai chiamati quotidianamente dai cittadini "stremati" dagli atti vandalici e dal disturbo della quiete pubblica, come è avvenuto ieri sera dopo il lancio di bombe carta all'interno del Parco. Questo parco è stato consegnato poco più di due anni fa con inaugurazione in pompa magna da parte di questa amministrazione.Ho più volte detto in consiglio che in un parco come quello sono necessarie due torri faro con annesse telecamere, ma a quanto pare nulla si muove. Solo due giorni fa verso le 17 ero con i miei figli e c'erano altri bambini. Ad un certo punto una "nuvola" di bici elettriche con copertoni come quelli della mia auto, sono arrivati sul parco, come a dire "adesso dobbiamo stare noi". Per la sicurezza dei miei figli ho preferito andare via, così anche diversi genitori, in pieno giorno! Potrebbe succedere qualsiasi cosa, e mettere a repentaglio l'incolumità dei bambini, potrebbero essere armati e via dicendo.... L'ho sempre detto al Sindaco, non serve fare nuove opere se poi non si riesce a mantenerle.Perché questo Parco non è stato consegnato alla città ma ad un gruppo di spacciatori e delinquenti che se ne sono appropriati grazie anche alla inefficienza di questa amministrazione. P.S. In questo Parco c'è l'unica colonnina di ricarica in città mai entrata in funzione», lo dichiara Vito Branà, capogruppo consiliare del M5S.