M5S: "Cittadinanza onoraria di Trani a Julian Assange, simbolo della libertà di stampa e di espressione"

Molti sono i cittadini tranesi favorevoli all'istanza da presentare al Comune di Trani per fare ottenere a Julian Paul Assange la cittadinanza onoraria. All'anagrafe Julian Paul Hawkins (Townsville, 3 luglio 1971), è un giornalista, programmatore e attivista australiano, cofondatore e caporedattore dell'organizzazione divulgativa WikiLeaks. Nel 2010 ha assunto un'ampia notorietà internazionale per aver rivelato tramite WikiLeaks documenti statunitensi segretati, ricevuti dalla ex militare Chelsea Manning, riguardanti crimini di guerra; per tali rivelazioni ha ricevuto svariati encomi da privati e personalità pubbliche, e varie onorificenze. Dall'11 aprile 2019 è incarcerato nel Regno Unito presso la Prigione di Sua Maestà, prima per violazione dei termini della libertà su cauzione conseguente a controverse accuse di stupro della Svezia (poco dopo archiviate), e poi in relazione a una sopraggiunta richiesta di estradizione fatta dagli Stati Uniti d'America per l'accusa di cospirazione. A sostegno della richiesta di cittadinanza onoraria che il gruppo territoriale del Movimento Cinque Stelle presenterà con la raccolta delle firme avvenuta nei giorni scorsi in Via San Giorgio al Gazebo del GT M5Stelle di Trani ci sarà anche utile per l'Amministrazione Tranese tenere in debita considerazione i riconoscimenti e la cittadinanza onoraria già ottenuta presso il comune di Napoli, Reggio Emilia, Roma e Foggia. Tra tutte il comune di Reggio Emilia scriveva:"Simbolo internazionale del diritto alla libertà di stampa e di espressione. Grazie al progetto di giornalismo investigativo Wikileaks ha reso trasparente all'opinione pubblica internazionale diversi episodi in cui sono stati violati i diritti umani, commessi crimini di guerra e violati accordi internazionali".Dottore Luciano Battaglini.