Oneri di urbanizzazione, Branà: «Perse diverse centinaia di migliaia di euro»

«Giusto giusto dopo la mia interrogazione protocollata il 19/03/2024 oggi arriva in c.c. questa delibera. Dovrei prendermi i meriti di quello che è successo , ma al contrario sono alquanto deluso e preoccupato per quello che è avvenuto in questi anni.Come ho già descritto in misura dettagliata nella mia interrogazione precedente, è dal 2015 che non vengono aggiornati gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione.Se parliamo dei costi di costruzione a nuovo dal 2015 paliamo di un incremento di 166 euro dal 2015 al metro quadro! AL metro quadro!!Questo mancato incasso, relativo all'aggiornamento dei costi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione è avvenuto in questi anni dove c'è stata un'attività urbanistica massiccia, vedi la zona di Pozzo Piano e le zone centrali della nostra citta, vedi Via Malcangi. La cosa che più sconcerta è che l'assessore all'urbanistica in questi anni è sempre stato il Sindaco, quindi la grossa responsabilità di questo mancato incasso è sua insieme alla precedente dirigenza. Abbiamo favorito la lobby dei costruttori facendogli un grosso regalo? Perché?Non mi venite a dire che eravate presi da altri impegni, perché ad aggiornare le tariffe non ci vuole niente, basta prendere una delibera qualsiasi di qualche altro comune che lo aveva già fatto.Se facciamo una media degli ultimi 4 anni, ovvero dal 2020, quando obbligatoriamente dovevano essere aggiornati questi oneri, abbiamo perso il 10% dell'incremento solo sulle nuove costruzioni, poi a seguire le demolizioni con relative ricostruzioni. Sapete quanti soldi abbiamo perso? Soldi dei cittadini di Trani? Senza andare lontano diverse centinaia di migliaia di euro!!!!Una ditta di costruzione, di cui non farò il nome, ma si può vedere tranquillamente dagli atti, ha pagato oneri per 136 mila euro. Sapete quanto è stato il "regalo" che gli abbiamo fatto? Più o meno 27 mila euro!!!!La delibera è immediatamente esecutiva per i PDC successivi a questa delibera….e per quelli in itinere? Poi non mi venite a dire che non ci sono i soldi per sistemare le strade, i marciapiedi, i ponti e tutte le infrastrutture obsolete che abbiamo in città, che sono tanti.Stiamo chiedendo i mutui per ogni opera che stiamo facendo per colpa dell'aumento dei prezzi delle materie prime……quanto avremmo risparmiato? Cioè, i soldi non li incassate per conto dei cittadini però poi li indebitate per i prossimi 30 anni….Voi fate gli interessi di tutti i cittadini di Trani o solo di uno sparuto gruppo di costruttori?Se non provvedete a fare un'azione di responsabilità nei confronti della precedente dirigenza del nostro Comune, sarete corresponsabili di quello che è accaduto e in primis a livello politico il nostro Sindaco, ripeto Assessore all'urbanistica da già 9 anni!!!!Nel frattempo volevo informarVi che ho inviato la mia precedente interrogazione con relativa risposta, alla corte dei conti, perché ritengo che sia un atto dovuto ai cittadini di Trani, ignari di tutto quello che sta avvenendo».