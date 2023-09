Anche il M5S scende in piazza per la raccolta firme sul salario minimo

Domenica 17 Settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 in Piazza Repubblica nei pressi del chiosco ottocentesco, il gruppo del Movimento Cinque Stelle sarà presente con un gazebo per la raccolta firme in favore della proposta di legge PER RAFFORZARE I CONTRATTI COLLETTIVI E FISSARE UN SALARIO MINIMO.

In Italia il diritto ad una "giusta retribuzione" viene costantemente violato, infatti sono più di tre milioni le persone che pur lavorando sono povere.

La proposta prevede che nessun lavoratore possa ricevere una retribuzione oraria inferiore a 9 euro, senza considerare tredicesima, quattordicesima, tfr, etc, che devono essere di più.

Inoltre la proposta rafforza la contrattazione collettiva, facendo valere per tutte le lavoratrici e i lavoratori di un settore la retribuzione complessiva prevista dal contratto collettivo firmato dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.

Un questo modo si combattono i contratti "pirata", le false imprese, le false cooperative e le esternalizzazioni che servono proprio a sottopagare i lavoratori.

La proposta estende i suoi effetti anche a lavoratori e lavoratrici parasubordinati e autonomi.

La garanza di un salario minimo è ormai una necessità per il nostro Paese.

Vi aspettiamo.