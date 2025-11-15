Campo Bovio
Campo Bovio
Politica

Campo Bovio, studenti di nuovo in campo da lunedì

Branà: “Una vittoria di buon senso e collaborazione, ora i ragazzi tornano a giocare”

Trani - sabato 15 novembre 2025 8.55 Comunicato Stampa
«Con grande soddisfazione comunico che, a partire da lunedì, i nostri studenti potranno tornare ad usufruire del campo sportivo "Povia Bovio"». Lo annuncia il capogruppo del M5S Vito Branà.

«Ieri pomeriggio ho ricevuto una comunicazione ufficiale via PEC dal dirigente scolastico prof. Attolico, nella quale si conferma la ripresa dell'utilizzo del campo da parte degli studenti. Nella nota si precisa che il ritardo nell'assegnazione è stato un "caso isolato".

Ci tengo a ringraziare pubblicamente il prof. Vito Pappalettera, che si è battuto con determinazione a tutti i livelli affinché i ragazzi potessero riappropriarsi di uno spazio che è loro, come previsto dal bando.

Un sentito grazie anche alla società Polisportiva Trani 2006, che con impegno e sacrificio porta avanti quotidianamente un'attività che va oltre lo sport, diventando presidio di socialità, educazione e inclusione.

Il nostro intervento tramite PEC ha avuto come unico obiettivo quello di sollecitare una soluzione rapida e giusta, nell'interesse esclusivo degli studenti e della comunità scolastica».
  • M5S
Altri contenuti a tema
M5S critica il Piano Coste: "Trani Nord è piena di rifiuti speciali, priorità alla bonifica" M5S critica il Piano Coste: "Trani Nord è piena di rifiuti speciali, priorità alla bonifica" "Improponibile un modello 'movida' su un'area a rischio PG3. A Sud timori per nuove concessioni su spiagge libere."
Assistenza scolastica specialistica, Branà (M5S): «Più ore a chi ha più bisogno» Assistenza scolastica specialistica, Branà (M5S): «Più ore a chi ha più bisogno» «Serve equità nell’erogazione. Il Comune garantisca il servizio anche ai minori senza art. 3 comma 3 della legge 104»
Servizi mensa ed erogazione dei buoni pasto per i dipendenti, problemi anche nell'Asl Bat Sanità Servizi mensa ed erogazione dei buoni pasto per i dipendenti, problemi anche nell'Asl Bat M5S: "Urgente capire se i servizi siano stati attivati in ogni Asl”
Espropri ulivi nella Bat, il Comitato SalvAgricoltura replica ad Aqp Attualità Espropri ulivi nella Bat, il Comitato SalvAgricoltura replica ad Aqp Gli agricoltori contestano la modalità operativa con cui l’Ente e le ditte appaltatrici stanno procedendo all’esproprio in corso
Parco via delle Tufare, Branà: «Le uniche luci sono quelle degli elicotteri o delle volanti» Parco via delle Tufare, Branà: «Le uniche luci sono quelle degli elicotteri o delle volanti» «Sono necessarie due torri faro con annesse telecamere, ma nulla si muove»
1 Introduzione delle zone a 30km/h, la politica di riduzione del traffico del M5S Trani Introduzione delle zone a 30km/h, la politica di riduzione del traffico del M5S Trani Branà: «Dopo 9 anni di amministrazione non è più giustificabile l'inerzia di fronte questa tematica»
23 Branà: «Tuteliamo i nostri agricoltori e i nostri ulivi» Branà: «Tuteliamo i nostri agricoltori e i nostri ulivi» Il capogruppo consiliare del M5S pone l'attenzione su l'espianto di alcuni esemplari nell'agro locale
7 Case dell'acqua, Branà (M5S): "Progetto snobbato da un'Amministrazione sempre più antiecologista" Case dell'acqua, Branà (M5S): "Progetto snobbato da un'Amministrazione sempre più antiecologista" La proposta era di trasformare e riutilizzare due edicole dismesse adiacenti a tre scuole
Fabio Purino torna a Trani: un canto libero tra colore e quiete interiore
15 novembre 2025 Fabio Purino torna a Trani: un canto libero tra colore e quiete interiore
Adriatica Trani: sabato sesto turno in casa contro Amatori Volley Bari
15 novembre 2025 Adriatica Trani: sabato sesto turno in casa contro Amatori Volley Bari
Lions Club Trani: diabete fra tecnologie di supporto e prevenzione
15 novembre 2025 Lions Club Trani: diabete fra tecnologie di supporto e prevenzione
"Fra la gente ": un incontro con il candidato alle regionali 2025 Andrea Ferri
15 novembre 2025 "Fra la gente": un incontro con il candidato alle regionali 2025 Andrea Ferri
Stadio, la società richiede chiarezza: «C’è incertezza, non ci sta bene. Fari? Sono stati ’staccati’»
14 novembre 2025 Stadio, la società richiede chiarezza: «C’è incertezza, non ci sta bene. Fari? Sono stati ’staccati’»
Rutiglianese-Soccer Trani, Moscelli: «Trasferta senza pubblico? Dispiace, ma niente alibi»
14 novembre 2025 Rutiglianese-Soccer Trani, Moscelli: «Trasferta senza pubblico? Dispiace, ma niente alibi»
Chiusura A14 Trani-Molfetta (direzione Bari): viabilità interdetta dalle 22:00 di oggi per lavori sulle barriere
14 novembre 2025 Chiusura A14 Trani-Molfetta (direzione Bari): viabilità interdetta dalle 22:00 di oggi per lavori sulle barriere
Miracolo della vita in Kenya: nasce un bimbo e lo chiamano Saverio, in ricordo di Lomolino
14 novembre 2025 Miracolo della vita in Kenya: nasce un bimbo e lo chiamano Saverio, in ricordo di Lomolino
La prevenzione cardiologica al “Vecchi” di Trani con il Rotary
14 novembre 2025 La prevenzione cardiologica al “Vecchi” di Trani con il Rotary
Il nutrizionista tranese Giuseppe Labianca tra i relatori della Masterclass SICOB a Milano
14 novembre 2025 Il nutrizionista tranese Giuseppe Labianca tra i relatori della Masterclass SICOB a Milano
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.