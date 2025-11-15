Campo Bovio, studenti di nuovo in campo da lunedì

«Con grande soddisfazione comunico che, a partire da lunedì, i nostri studenti potranno tornare ad usufruire del campo sportivo "Povia Bovio"». Lo annuncia il capogruppo del M5S Vito Branà.



«Ieri pomeriggio ho ricevuto una comunicazione ufficiale via PEC dal dirigente scolastico prof. Attolico, nella quale si conferma la ripresa dell'utilizzo del campo da parte degli studenti. Nella nota si precisa che il ritardo nell'assegnazione è stato un "caso isolato".



Ci tengo a ringraziare pubblicamente il prof. Vito Pappalettera, che si è battuto con determinazione a tutti i livelli affinché i ragazzi potessero riappropriarsi di uno spazio che è loro, come previsto dal bando.



Un sentito grazie anche alla società Polisportiva Trani 2006, che con impegno e sacrificio porta avanti quotidianamente un'attività che va oltre lo sport, diventando presidio di socialità, educazione e inclusione.



Il nostro intervento tramite PEC ha avuto come unico obiettivo quello di sollecitare una soluzione rapida e giusta, nell'interesse esclusivo degli studenti e della comunità scolastica».