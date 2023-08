Disagi alla circolazione per il nuovo impianto pubblicitario in corso Imbriani

«Il

Ciò, a parere dello scrivente, dovrebbe indurre i destinatari a valutare la possibilità di revocare il permesso rilasciato, laddove non fosse stato rappresentato lo stato dei luoghi e/o sottovalutato il pericolo per la pubblica incolumità».

sottoscritto Vito Branà in qualità di consigliere del movimento 5 stelle del Comune di Trani, a seguito di segnalazioni da parte di alcuni cittadini, fa presente che l'impianto pubblicitario da pochi giorni installato sul C.so Imbriani all'altezza del civico 64, si trova a ridosso della fermata degli autobus della STP e delle circolari urbane e per tale ragione, visto anche l'ingombro, limita fortemente la visuale degli utenti fruitori dei mezzi di trasporto pubblico e la visuale dei conducenti degli autobus. La posizione dell'impianto potrebbe costringere i fruitori dei mezzi pubblici a sporgersi verso la carreggiata, per vedere se passa il mezzo.