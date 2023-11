M5S, tour pugliese per l'onorevole Donno: a Trani incontro con gli iscritti

«Ieri sera, invece, sono stato a Trani (BAT) per la costituzione del relativo Gruppo Territoriale. Nel corso dell'incontro, a cui hanno partecipato Letizia Morra e Roberto Morra, consiglieri comunali di Canosa, Vito Branà, consigliere comunale di Trani, e gli iscritti, è stata eletta rappresentante Caterina Di Cugno. Auguro buon lavoro a lei e a tutti i componenti del Gruppo che, sono certo, coinvolgeranno i cittadini dando voce alle loro istanze. Nelle prossime settimane lavoreremo alla nascita di altri Gruppi sul territorio pugliese.

In serata appuntamento a Trinitapoli (BAT), comune sciolto per infiltrazioni mafiose. Insieme al mio collega, Giorgio Lovecchio, Michele Coratella, consigliere comunale di Andria, e Vito Branà, consigliere comunale di Trani, abbiamo partecipato alla riunione con gli iscritti, discusso del territorio e fatto il punto sulle prossime elezioni amministrative. Trinitapoli è una realtà che merita un'alternativa alla vecchia politica e al malaffare. Ci batteremo sempre per la legalità! Avanti così, non ci fermiamo!»

«Il MoVimento 5 Stelle continua a crescere! È stato un fine settimana all'insegna degli incontri con i cittadini e i nostri iscritti»: lo dichiara in una nota l'onorevole Leonardo Donno. Venerdì sera a Tuglie, in provincia di Lecce, abbiamo parlato del futuro dei territori, di turismo, dei Comuni, di prospettive per i giovani, di come far crescere le tante realtà che arricchiscono il nostro Paese. Come Tuglie, in cui non mancano i progetti, le idee, e le tante proposte di cui si è discusso insieme al coordinatore provinciale ed ex senatore, Iunio Valerio Romano, il vicepresidente del Consiglio regionale Puglia, Cristian Casili, e il sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato. Abbiamo parlato anche dei problemi legati alla spesa delle risorse del Pnrr su cui questo governo ancora rallenta. Fondi su cui terremo sempre alta l'attenzione perché neanche un euro deve essere sprecato. Ringrazio Lorenzo Longo e Fortunato Pazienza per l'ottima iniziativa e gli interessanti spunti che ci hanno fornito.